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Пестициды катастрофически влияют на мигрирующих птиц, — исследование

Главная » Последние новости » Новости мира » Пестициды катастрофически влияют на мигрирующих птиц, - исследование
 
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Неоникотиноиды являются наиболее широко используемым классом пестицидов в мире. 

Когда птицы мигрируют, время для них — это самое главное. Если они улетят слишком поздно, то пропустят пик сезона для поиска хорошей еды, хорошего партнера или хорошего гнезда. Но это случится с теми мигрирующими птицами, которым повезло не есть семена с пестицидами, показывают новые исследования. Токсикологи, изучающие белых воробьев, выяснили, что эти птички очень сильно худеют и теряют массу после употребления неоникотиноидных пестицидов. Они заставляют их терять вес и задерживают перелет на юг. Исследование может относиться и к другим птицам — и оно должно помочь объяснить драматическое падение птиц в последние десятилетия, информирует enovosty.com/news.

Неоникотиноиды являются наиболее широко используемым классом пестицидов в мире. Они защищают семена и растения от насекомых, устойчивых к другим пестицидам. Но ученые недавно обнаружили, что они могут уничтожать опылителей, таких как медоносные пчелы и шмели. Такие опасения побудили Европейский Союз запретить три из этих соединений в 2018 году.

Лабораторные исследования показали, что неоникотиноиды заражают и дезориентируют птиц в неволе, но не было данных о том, как они влияют на диких птиц, которые часто спускаются в поля, чтобы полакомиться семенами с пестицидами. Интересно, может ли воздействие пестицидов объяснить недавнее массовое сокращение видов сельскохозяйственных угодий? Маргарет Энг, экотоксиколог из Университета Саскачевана в Саскатуне, Канада, и ее коллеги приступили к работе.

Исследователи поймали десятки белых воробьев (Zonotrichia leucophrys ) в южной провинции Онтарио в Канаде, когда птицы мигрировали из Арктики в южную часть Соединенных Штатов. Они держали птиц в клетках с едой и водой в течение 6 часов. Приблизительно дюжина получила низкие дозы неоникотиноида имидаклоприда — эквивалентно тому, что они могли бы проглотить, если бы они съели несколько семян с недавно высаженного поля. Еще дюжина получила меньшую дозу пестицида, и контрольные птицы получили такую ​​же обработку, но без пестицида. Через 6 часов Энг поместила крошечный радиопередатчик на спину каждой птицы и выпустила их на участок площадью 100 000 квадратных километров в Онтарио, где 93 радиовышки отслеживают помеченных животных.

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В течение нескольких часов птицы с самой высокой дозой пестицидов потеряли в среднем 6% массы тела и около 17% запасов жира, что является ключевым фактором для обеспечения длительных перелетов, сообщают Энг и ее коллеги в Science. В течение этих 6 часов птицы, получавшие пестициды, практически перестали есть, принимая примерно треть пищи, которую ели необработанные птицы, отмечают они.

Птицы также не смогли быстро выздороветь после освобождения. Половина птиц с высокой дозой пестицидов застряла в Онтарио на дополнительные 3,5 дня или дольше. «Это всего несколько дней, но мы знаем, что всего несколько дней могут иметь значительные последствия для выживания и размножения», — объясняет Энг. Она считает, что птицам нужно дополнительное время, чтобы вывести пестицид из своих систем жизнеобеспечения, снова начать есть и восстановить потерянный жир.

Мало кто из исследователей надеется, что Соединенные Штаты или Канада будут иметь политическую волю запретить неоникотиноиды, несмотря на вред, потому что они так защищают растения. Но есть обходные пути, говорит Николь Мишель, популяционный биолог из Отдела естественных наук Национального общества Одюбона в Портленде, штат Орегон. Например, вместо того, чтобы обрабатывать все семена до посадки, фермеры могли бы сэкономить деньги и уменьшить воздействие на птиц, применяя пестицид к растениям только после того, как произошла вспышка насекомых.

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Автор: Оксана Ельченко
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