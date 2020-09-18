«Нам надо побыть Швейцарией». Арахамия высказался об «усилении» Лукашенко границы с Украиной (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Нам надо побыть Швейцарией". Арахамия высказался об "усилении" Лукашенко границы с Украиной (ВИДЕО) "Нам надо побыть Швейцарией". Арахамия высказался об "усилении" Лукашенко границы с Украиной (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему Украине следует осторожно высказываться о событиях в Беларуси после выборов президента, почему он все же поддержал заявление Верховной Рады Украины по ситуации в Беларуси, в котором указано, что результаты президентских выборов в этой стране не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан, а также спрогнозировал три сценария развития событий в связи с ухудшением отношений между Украиной и официальным Минском. Подробнее, смотрите в сюжете.

«В этом процессе мы должны быть не в первых рядах. Есть большие страны, которые всегда претендуют на геополитическое лидерство, пусть они первые и идут. А мы будем под это подстраиваться. Мне кажется это — правильная позиция, с точки зрения, защиты интересов Украины», — заявил народный депутат, информирует enovosty.com/news.

Напомним, вчера исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в Минске на провластном женском форуме заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей, а также «усиливает» с Украиной.

По словам Лукашенко, «анализ произошедших событий» показал, что сценарий «уничтожение Беларуси» готовился в течение последних десяти лет.

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«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это — прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва Чехия и, увы, наша Украина», — заявил Лукашенко.

Заметим, что Александр Лукашенко уже не в первый раз обвиняет Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Подобных заявлений уже было несколько, однако никаких доказательств украинского вмешательства он так и не предоставил. Вмешательство других западных государств в ситуацию в Беларуси так же не подтверждено и не доказано.