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Китай начал массовые поставки дешевых боевых беспилотников в Европу

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Ожидается, что китайские боевые беспилотники прибудут в Европу в ближайшее время

Ожидается, что Сербия получит девять беспилотников Chengdu Pterodactyl-1 (Wing Loong) в течение следующих шести месяцев, и может быть сделает последующий заказ на еще 15, сообщило издание «Звезды и Полосы» во вторник со ссылкой на местные СМИ и чиновников., информирует enovosty.com/news.

Предстоящую поставку уже описывают как «самое значительное вторжение Пекина на континент, где вооруженные силы традиционно полагались на американских и европейских производителей оружия».

Китай является восходящей звездой, поскольку он создает дешевые, но эффективные беспилотные боевые системы  для стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а теперь и Европы

В сентябре прошлого года Сербия выразила заинтересованность в приобретении китайских беспилотников для своих военных. Сербия заявила, что намерена закупать оружие и военную технику у нескольких поставщиков, включая Китай.

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«Это (покупка) значительно укрепит сербские вооруженные силы», — заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью государственным СМИ. Военный аналитик в Белграде объяснил, что «у китайцев есть очень хорошие беспилотные самолеты, вероятно, уступающие только Соединенным Штатам», добавив, что «они, очевидно, скопировали некоторые американские системы, но китайские беспилотники очень эффективны и очень дешевы».

Боевые беспилотники Wing Loong очень похожи на беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper американских военных.  Ранее они поставлялись на Ближний Восток, а также в Центральную и Южную Азию.

Сэм Браннен, эксперт из Центра стратегических и международных исследований, заявил,  что китайцы, по сути, «предоставили миру «подобие Huawei», когда дело доходит до беспилотников следующего поколения».

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«Китайские беспилотники отстают технологически от европейских и американских, но они будут успешно продаваться по всему миру», — добавил он.

И многие страны, особенно те, которые столкнулись с проблемами при приобретении дронов в США из-за жестких экспортных ограничений, теперь покупают китайские беспилотники. 

Китай продвигается вверх по лестнице на международном рынке вооружений, потенциально открывая двери для новых прорывов, сделок по обороне и, возможно, даже большего глобального влияния.


Автор: Оксана Ельченко
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