В США арестован бывший офицер ЦРУ, — Fox News

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В США арестован бывший офицер ЦРУ, которого обвиняют в отправке сверхсекретной информации в Китай

В США арестован бывший офицер ЦРУ по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Бывший офицер ЦРУ Александр Юк Чинг Ма был арестован в пятницу по обвинению в сговоре с родственником, который также работал в ЦРУ, с целью отправки сверхсекретной информации в Китайскую Народную Республику.

«След китайского шпионажа долог и, к сожалению, усеян бывшими офицерами американской разведки, которые предали своих коллег, свою страну и ее либерально-демократические ценности, чтобы поддержать авторитарный коммунистический режим», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс.

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Он добавил: «Это предательство не стоит того. Сразу же или через много лет после того, как они подумали, что им это сошло с рук, мы найдем этих предателей и предадим их правосудию. Для китайских спецслужб эти люди — расходный материал. Для нас это печальные, но важные напоминания о необходимости сохранять бдительность».