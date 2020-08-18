Лукашенко: «Мы привели в полную боевую готовность войска на западной границе»

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Беларусь развернула боевые подразделения своей армии на западной границе и привела их в полную боевую готовность.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности страны, передает БЕЛТА.

«Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления», — заявил Лукашенко, информирует enovosty.com/news.

«(…) Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция готовится к захвату власти. На заседании Совета безопасности Беларуси заявил, что оппозиция предлагает выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, восстановить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, закрыть российские военные объекты на территории Беларуси, ввести «запрет русского языка», подать заявления о вступлении в ЕС и НАТО, а также создать Белорусскую автокефальную православную церковь.

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Как сообщает агентство «Белта», Лукашенко заявил, что все эти пункты входят в программу белорусской оппозиции.

Участница координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что расценивает слова Лукашенко как «попытку манипуляции и обмана». По ее словам, вопрос выхода Беларуси из союзных структур с Россией вообще не стоит на повестке дня.

«Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Мы подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию», — цитирует Колесникову агентство «Интерфакс».

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«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко комментируя создание координационного совета оппозиции.

«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — предупредил Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался и в отношении состава оппозиционного совета: «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список».

Координационный совет белорусской оппозиции провел сегодня первую пресс-конференцию, на которой была объявлена цель его работы — это проведение новых выборов президента и мирный трансфер власти. Никакой другой политической программы у совета нет. Участники совета заявили, что они не ставят целью захват власти.

Координационный совет оппозиции пока сформирован только частично. В него вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. Первое рабочее заседание совета запланировано на 19 августа.