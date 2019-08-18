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Конфликт Ирана и США позволяет России создать военный форпост в регионе

Главная » Последние новости » Новости мира » Конфликт Ирана и США позволяет России создать военный форпост в регионе
 
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На фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном другие крупные державы проявляют небывалую активность в регионе Персидского залива

Поскольку напряженность в Персидском заливе нарастала в течение последних нескольких недель, активность основных международных игроков в регионе также усилилась., информирует enovosty.com/news.

Основным направлением этой деятельности стало создание совместных военно-морских сил США и европейских государств с целью обеспечения безопасности судоходных и торговых маршрутов через Ормузский пролив и, в частности, предотвращения любых действий Ирана по вмешательству военно-морской трафик.

Между тем Россия, со своей стороны, активизировала свою дипломатическую деятельность, чтобы не остаться в стороне от всего, что может произойти в регионе в ближайшие месяцы.

На дипломатическом уровне Россия выдвинула несколько предложений относительно возможных механизмов коллективной безопасности в Персидском заливе с участием всех государств региона и под наблюдением пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, Россия предложила меры безопасности для региона в духе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Россия выдвигает себя в качестве посредника между Ираном и арабскими странами Персидского залива. Некоторые арабские новостные сайты недавно высказали мнение, что Владимир Путин станет просто идеальным посредником между Ираном и его арабскими соседями, включая Саудовскую Аравию.

Иран как ворота России в Персидский залив

Деятельность России в Персидском заливе не ограничивалась дипломатией и внесением предложений по коллективной безопасности. Параллельно с дипломатией Москва предприняла более конкретные меры, чтобы обеспечить себе место в регионе.

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В этом контексте Иран стал ключевой частью напористой российской стратегии в Персидском заливе. У Ирана уже есть тесные, хотя и весьма неравные и односторонние (в пользу России) отношения с Москвой. В сирийской гражданской войне Иран продемонстрировал свою лояльность Москве, поддержав Башара Асада, и, по крайней мере, однажды Тегеран, разрешив российским самолетам использовать свою авиабазу для своих операций в Сирии.

После поездки в Москву командующего военно-морским флотом Дариадара Хоссиана Ханзади приблизительно две недели назад в иранской прессе было сообщено, что Тегеран и Москва подписали секретное военное соглашение, детали которого пока неизвестны. Также Иран и Россия собираются провести совместные военные маневры в Персидском заливе к концу текущего года.

Но это еще не все. В статье на Oil Price.com Саймон Уоткинс заявил, что Иран согласился предоставить России права на базирование в своих портах Бандар-Бушер и Чабахар. Он также заявил, что Москва намерена разместить в этих портах современное вооружение. Ходят слухи, что Москва хочет создать базу подводных лодок в Иране.

 


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 212

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