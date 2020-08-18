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Если Лукашенко останется у власти, то в Беларуси могут быть нарушены производственные цепочки, — Чаленко

Главная » Последние новости » Новости мира » Если Лукашенко останется у власти, то в Беларуси могут быть нарушены производственные цепочки, - Чаленко
 
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В Беларуси проходят протесты о непризнании официальных результатов президентских выборов

С просьбой прокомментировать ситуацию в Беларуси и возможные сценарии развития «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что учитывая существующие тенденции можно предположить, что Беларусь ожидает довольно продолжительный кризис

«С одной стороны, если Александр Лукашенко останется у власти, то могут быть нарушены производственные цепочки, поскольку Беларусь не является самодостаточным государством. Ряд комплектующих она закупает у Украины и стран Евросоюза. И если сейчас политическая составляющая будет такая же турбулентная, а мы видим уже ряд заявлений о непризнании выборов, то можно ожидать в дальнейшем введение дополнительных санкций касательно Республики Беларусь. В свою очередь это вызовет много вопросов и Беларуси необходимо будет более активно внедрять политику импортозамещения. Также будет остро стоять вопрос о рынках сбыта белорусской продукции», — говорит Игорь Чаленко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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