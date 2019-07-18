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The New York Times: В Париже возле сгоревшего собора Нотр-Дам обнаружен высокий уровень свинца

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: В Париже возле сгоревшего собора Нотр-Дам обнаружен высокий уровень свинца
 
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В Париже возле сгоревшего собора Нотр-Дам обнаружен астрономически высокий уровень свинца

Власти Парижа дали распоряжение о проведении кардинальной уборки школ, находящихся рядом с Собором Парижской Богоматери, из-за обнаружения астрономически высоких уровней свинца на площади рядом с собором и соседних зданиях, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Французский следственный сайт сообщил, что уровень свинца во многих школах, находящихся рядом с собором, намного выше, чем считалось ранее. Напомним, в результате пожара тонны токсичного свинца с металлической крыши собора поднялись в воздух и начали оседать на близлежащие сооружения.

The New York Times: В Париже возле сгоревшего собора Нотр-Дам обнаружен высокий уровень свинца

Парижское региональное агентство здравоохранения настоятельно рекомендует сдать анализы крови детям и беременным женщинам, проживающим недалеко от Собора Парижской Богоматери. Данные рекомендации были сделаны после обнаружения астрономически высоких уровней свинца на площади рядом с собором и соседних зданиях.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь собора Норт-Дам-де-Пари Андре Фино заявил, что из обещанных крупных пожертвований на восстановление собора не было заплачено ни цента


Автор: Оксана Ельченко
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