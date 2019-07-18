Помпео назвал отношение Китая к мусульманскому меньшинству «позором века»
Майк Помпео назвал отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству, проживающему в КНР, «позором века»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству, проживающему в КНР, «позором века» и обвинил Пекин в том, что он препятствует участию некоторых государств в проводимой в США конференции по религиозной свободе, — сообщают Дэвид Браннстром и Лесли Вроугхтон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
«Китай является местом одного из худших кризисов в области прав человека и это действительно позор века», — сказал Помпео в последний день международной конференции в Вашингтоне. Помпео сказал, что правительственные чиновники Китая пытались отговорить некоторые страны от участия в трехдневном мероприятии, в котором приняли участие 106 стран.
«Согласуется ли это с гарантией права на свободу вероисповедания, которое прямо указана в конституции Китая?» — спросил он. Помпео поздравил страны, которые бросили вызов давлению Китая, добавив: «Если некоторые страны отказались участвовать в конференции из-за давления Китая, то мы принимаем это к сведению».
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Замечания Помпео прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с жертвами религиозных преследований из Китая, Турции, Северной Кореи, Ирана и Мьянмы.