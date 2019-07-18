Associated Press: В США опасаются, что иранские майнеры биткоинов могут обойти американские санкции

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В США опасаются, что иранские майнеры биткоинов могут обойти американские санкции Associated Press: В США опасаются, что иранские майнеры биткоинов могут обойти американские санкции

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Иранцы все чаще стараются зарабатывать деньги с помощью криптовалют, вызывая тревогу в стране и за ее пределами

Иранцы, чувствующие ухудшение состояния экономики из-за санкций США, все чаще стараются зарабатывать деньги с помощью криптовалют, вызывая тревогу в стране и за ее пределами, — сообщает Джонн Кабрелл и Амир Вахдат в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В Иране некоторые правительственные чиновники обеспокоены тем, что энергозатратный процесс майнинга биткойнов оказывает огромный вред иранской системе электроэнергии.

В Соединенных Штатах Америки же некоторые наблюдатели опасаются, что криптовалюты могут быть использованы для обхода санкций администрации Трампа.

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Проблема увлечения иранцами майнинга биткоинов широко обсуждается в иранских СМИ, а полиция активно проводит рейды на незаконные компьютерные фермы. Постоянные рейды и противоречивые заявления властей заставляют майнеров биткойнов в Иране скрываться от сторонних наблюдателей.