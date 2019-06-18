Заседание ФРС США: Экономист рассказал, когда состоится коррекция ставки

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Мировой рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке. Американский центробанк будет заседать два дня – 18 и 19 июня.

Экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказал, что стоит от него ждать, информирует enovosty.com/news.

«Высокие темпы роста американской экономики и умеренные показатели инфляции вселяют оптимизм относительно возврата к политике «дешевого» доллара и продолжения курса на монетарное смягчение. Тем более, что в 2020-м ожидается замедление роста ВВП США до диапазона менее 2%»,- сообщил он.

С его слов, дилемма сейчас по сути одна: когда? То есть на каком заседании ФРС базовая ставка будет снижена: сейчас, месяц спустя или уже осенью.

Эксперт уточнил, что примерно так думает подавляющее большинство экономистов, которые дали свои оценки The Wall Street Journal.

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«Заметим, что еще месяц назад такую уверенность испытывала половина опрошенных. Исходя из заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, монетарные власти США будут поддерживать экономический рост с помощью монетарных методов», — подчеркнул Кущ.

Он считает, что на данный момент ключевые зоны риска – это последствия глобальных торговых войн и слабые сигналы, поступающие с американского рынка жилья. Все это говорит, что мировая экономика может существенно замедлить динамику развития, следовательно тактика поступательных снижений базовой ставки намного лучше, чем дискретное снижение сразу на несколько «делений».

«Большинство экспертов считают, что снижение учетной ставки произойдет осенью, а затем еще раз – в 2020-м году. Я предположу ,что коррекция ставки вниз состоится уже этим летом»,- резюмировал экономист.