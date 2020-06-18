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Взрыв межкорейского офиса связи: каков на самом деле план Ким Чен Ына?

Главная » Последние новости » Новости мира » Взрыв межкорейского офиса связи: каков на самом деле план Ким Чен Ына?
 
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Цель, кажется, заключается в том, чтобы вернуть внимание мира - и особенно Вашингтона - в попытке получить столь необходимую помощь и поднять дух населения, обеспокоенного экономическими трудностями.

Всего два года назад лидеры Северной и Южной Кореи делились напитками, смехом и клятвами мира в ходе трех хорошо организованных саммитов, которые рассеяли опасения по поводу войны, возникшей после того, как Пхеньян создал арсенал ядерных ракет, информирует enovosty.com/news.

Теперь все это исчезло, и закончилось взрывом.

Во вторник северокорейцы взорвали офисное здание, которое давало возможность двум Кореям общаться лично в северокорейском пограничном городе Кэсон. Пхеньян также сказал, что он отменяет ключевое военное соглашение, направленное на уменьшение обычных угроз вдоль границы.

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Ебанутая на всю голову Северная Корея взяла и взорвала вдруг здание совместного офиса связи с Южной Кореей в приграничном Кэсоне. Нет, серьезно. Просто взяли и взорвали. У толстячка Ына после отпуска обострение напряженности, он опять порвал все связи с ЮК, поэтому вот такой сумасшедший дом.

Publiée par Рустем Адагамов sur Mercredi 17 juin 2020

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Во многом символический взрыв, сделанный для телевидения, разрушил и без того шаткие надежды Южной Кореи о том, что основы сотрудничества с соперником могут быть спасены. Это также подогревает общественный страх, что Корейский полуостров снова займет свое место в качестве глобальной горячей точки.

В то время как действия Северной Кореи могут показаться резкими и безрассудными, руководство Пхеньяна, возможно, выполняет тщательно продуманный план, направленный на победу вне концессий, одновременно демонстрируя своему народу сильное лицо в борьбе с соперником.

Это шаблон, который повторялся на протяжении десятилетий. Когда Вашингтон не дает Северу того, что он хочет, Пхеньян усиливает давление на Юг.

На данный момент Север, похоже, сосредоточен на постепенном усилении напряженности.

Северная Корея объявила о своем намерении направить войска в ныне закрытые пункты сотрудничества Север-Юг в Кэсоне и на курорт Алмазная гора, а также перестроить посты охраны и возобновить военные учения в прифронтовых районах. Это аннулирует двустороннее военное соглашение, достигнутое в 2018 году, которое установило пограничные буферы и бесполетные зоны, и увеличит риск столкновений.

Публичное лицо недавних ударов Севера по Югу — Ким Ё Чен, могущественная сестра лидера Ким Чен Ына, которая была признана его главным должностным лицом в межкорейских делах.

После того, как все улыбались во время встреч с южнокорейскими официальными лицами во время редкого визита в Сеул, Ким Ё Чен теперь называет Южную Корею «врагом» и резко высказывается из-за неспособности Сеула помешать активистам распространять антипхеньянские листовки через границу.

Взрыв межкорейского офиса связи: каков на самом деле план Ким Чен Ына?

Хотя Северная Корея чутко реагирует на эти листовки, маловероятно, что страна разрывает отношения с Сеулом из-за того, что длится уже много лет.

Вместо этого цель, кажется, заключается в том, чтобы вернуть внимание мира — и особенно Вашингтона — в попытке получить столь необходимую помощь и поднять дух населения, обеспокоенного экономическими трудностями.

Расчетливая воинственность Севера происходит во время затяжных ядерных переговоров с администрацией президента Дональда Трампа, которые колеблются из-за разногласий по поводу отмены санкций в ответ на шаги в области разоружения. Это также происходит из-за того, что пандемия коронавируса, вероятно, еще более разрушит и без того угасающую северокорейскую экономику.

Вступая в последний год осуществления амбициозного пятилетнего плана национального развития, Ким Чен Ын в декабре объявил «фронтальный прорыв» против санкций, настоятельно призвав свою страну сохранять стойкость в борьбе за экономическую самостоятельность.

Но эксперты говорят, что кризис COVID-19, вероятно, сорвал некоторые из основных экономических целей Кима, вынудив страну к добровольному блокированию, которое закрыло границу с основным донором Китаем и потенциально ограничило его способность мобилизовать людей для рабочей силы.

Экономические неудачи не оставили Киму ничего, чтобы показать свои высокие ставки на его встрече на высшем уровне с Трампом. Дипломатия начала взрываться в прошлом году во Вьетнаме, после их второй встречи, когда американцы отвергли требования Северной Кореи об облегчении основных санкций в обмен на частичную передачу своего ядерного потенциала.

Лидер Северной Кореи не может признаться своему народу, что, возможно, он ошибся. Гораздо проще перенести вину на козла отпущения, например, на Южную Корею, которая взяла на себя роль посредника в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.

В своем последнем заявлении против Юга в среду Ким Ё Чен обвинила Муна Чже Ина в предательстве соглашений на высшем уровне, которые он достиг с ее братом, приняв «принуждение своего господина», ссылаясь на Вашингтон.

В течение нескольких месяцев Северная Корея выражала разочарование по поводу неспособности Сеула помочь добиться уступок со стороны США от их имени и призвала своего соперника отказаться от санкций для возобновления межкорейского экономического сотрудничества.

Далее, Север, вероятно, продолжит повышать напряженность, возможно, возобновив артиллерийские учения и другие учения в пограничных районах и преднамеренно заставляя суда пересекать спорную западную морскую границу между Кореями.

В этих спорных водах произошли кровопролитные стычки, включая нападение на южнокорейский военный корабль в 2010 году, в результате которого погибли 46 моряков. Север не признает западную морскую границу, проведенную ООН в одностороннем порядке в конце Корейской войны 1950-53 годов.

Некоторые эксперты полагают, что Север может оказать давление на Юг в попытке увеличить свою рыночную власть до возможного возвращения к переговорам с США после президентских выборов в ноябре. Они говорят, что Северная Корея, вероятно, не хочет идти ни на какие серьезные уступки сейчас, когда есть шанс, что руководство США может измениться.

Однако это азартная игра, и в Северной Корее, возможно, никогда не будет настолько благоприятной политической ситуацией, как сейчас, чтобы заключить сделку.

Трампу, который, в отличие от любого другого президента США, вплотную занялся вопросом конфликта с Северной Кореей, победа в ноябре не гарантирована. И хотя Мун одобряет сотрудничество после десятилетий кровопролития и вражды, многие южнокорейцы глубоко опасаются своего северного соседа.

Источник: Associated Press


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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