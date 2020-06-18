Под автомобиль Бориса Джонсона в Лондоне бросился протестующий: детали инцидента (ФОТО)

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Протестующий, который был сбит с ног в результате инцидента, был задержан полицией.

Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в небольшую автомобильную аварию в среду после того, как перед его машиной, когда он покидал парламент, пробежал протестующий. В результате происшествия никто не пострадал., информирует enovosty.com/news.

Кадры, размещенные в социальных сетях, показывают, что мужчина бежит к серебристому «Ягуару», когда тот выезжает из ворот парламента в сопровождении полицейского мотоцикла и Range Rover.

Автомобиль Джонсона внезапно затормозил, а сзади его ударил Range Rover, оставив большую вмятину. Он остановился на мгновение, прежде чем кортеж двинулся дальше.

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Офис премьер-министра подтвердил, что Джонсон был в машине, и заявил, что сообщений о каких-либо травмах не поступало.

Министр культуры Оливер Доуден заявил на пресс-конференции, что Джонсон был «полностью невредим».

Протестующий, который был сбит с ног в результате инцидента, был задержан полицией. Столичная полиция заявила, что он был арестован по подозрению в нарушениях общественного порядка и за «перекрытие шоссе».

Несколько групп протестовали за пределами парламента в небольшом количестве в среду, включая анти-брекситские и про-курдские группы. Джонсон возвращался в свой офис на Даунинг-стрит, 10, после еженедельного сеанса вопросов и ответов с законодателями, когда произошла авария.

Источник: Associated Press