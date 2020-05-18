В США успешно запустили в космос военный шатл

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В США успешно запустили в космос беспилотный космический аппарат X-37B

Космические силы США запустили на орбиту беспилотный космический аппарат X-37B для осуществления секретной миссии. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила беспилотный космический аппарат X-37B со станции ВВС Кейп-Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя «Атлас 5».

Во время прямой трансляции был виден взлет космического корабля X-37B. Однако прямой эфир быстро прервался из-за чрезвычайной секретности, связанной с полетом корабля. «Это секретная миссия… Поэтому мы должны остановить прямую трансляцию, чтобы недоброжелателям было непросто разобраться в деталях», — сказал исполнительный директор ULA Тори Бруно

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Известно, что беспилотный космический аппарат X-37B ВВС США предназначен для анализа работы технологий космических транспортных средств, которые поддерживают долгосрочные космические проекты. Модель X-37B объединяет лучшие конструкции и технологии современных авиационных и космических аппаратов в единый военный шатл, который прост в эксплуатации и обслуживании.