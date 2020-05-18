В Китае опасаются второй волны пандемии COVID-19
В Китае опасаются второй волны пандемии COVID-19 из-за отсутствия иммунитета у населения
В Китае ведущие медики предупреждают, что Китай может столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции из-за отсутствия иммунитета у населения. Об этом сообщает Agence France-Presse, информирует enovosty.com/news.
«Большинство … китайцев в настоящее время все еще подвержены риску заболевания COVID-19 из-за отсутствия иммунитета», — сказал китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. «Мы сталкиваемся с большой проблемой», — добавил Чжун.
Чжун также заявил, что власти в Ухане имели заниженные сведения о случаях заболевания в первые дни пандемии. «Местные власти не говорили правду в тот период времени», — сказал Чжун. «Я не верил их результату (числу официально зарегистрированных случаев)», — сказал он.
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Чжун предупредил, что на разработку вакцины от COVID-19 могут уйти годы.