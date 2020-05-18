В Италии настал долгожданный «прекрасный день»: в стране открываются парикмахерские и рестораны

Главная » Последние новости » Новости мира » В Италии настал долгожданный «прекрасный день»: в стране открываются парикмахерские и рестораны В Италии настал долгожданный «прекрасный день»: в стране открываются парикмахерские и рестораны

Закрыть Отправить

В Италии открываются парикмахерские и рестораны

В Италии магазины, парикмахерские и рестораны открываются после 10-недельной остановки рарботы из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

C 18 мая в стране разрешено свободное передвижение. Теперь можно снова встречаться с друзьями, ходить в рестораны, где столы должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Телефоны парикмахерских обрываются от массивного наплыва клиентов.

«У меня уже есть 150 записей. И все они очень срочные. Все настаивают на том, что им срочно необходимо сделать прическу», — сказала парикмахер Стефания Зиггиотто. «У меня уже полностью расписаны три недели», — говорит парикмахер

Читайте: В КГГА рассказали, когда заработают столичные детские садики

В правительстве Италии сообщили, что планируют открыть границы с европейскими странами с 3 июня.