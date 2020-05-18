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Битва будет продолжительной: В Пентагоне рассказали, что меняет коронавирус

Главная » Последние новости » Новости мира » Битва будет продолжительной: В Пентагоне рассказали, что меняет коронавирус
 
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В США пока что не берутся прогнозировать траекторию вируса, но готовятся к новой волне

В Пентагоне признают тот факт, что коронавирусная инфекция будет ещё долгое помехой для исполнения ключевых миссий. Это будет продолжатся до тех пор, пока не будет разработана вакцина от этого заболевания. Вместе с тем, военные говорят о том, что пытаются быть готовыми к «ненормальной» среде для того, чтобы восстановить военные операции, но свести к минимуму риски для военных, информирует enovosty.com/news.

В Пентагоне официально заявили о подготовке к второй волне пандемии коронависа, но не могут утверждать, что ею всё ограничится. По словам министра обороны Марка Эспера, сейчас очень трудно представить, какой именно будет траектория коронавируса.

Военный рассказал о том, что в ближайшем будущем нельзя говорить об отмене режима социального дистанциирования. Вместе с тем, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки всё же восстанавливает некоторые миссии, как вот общие учения с Польшей, которые состоятся уже в следующем месяце. Вместе с тем, все операции подлежат корректировке ради максимальной безопасности военных. В частности, это заключается в социальном дистанциировании, усилению требований к гигиене и изолировании. В частности, во флоте появилось новое правило — обязательный карантин в две недели после смены судно и обязательная его санитарная уборка.

Кроме того, сейчас менеджмент занимается над тем, чтобы персонал Пентагона поэтапно возвращался на работу.

Читайте: В США презентовали отчеты к видео Пентагона о контактах с НЛО


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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