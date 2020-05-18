Глава ВОЗ пообещал провести оценку деятельности организации в период пандемии

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Глава ВОЗ пообещал провести оценку эффективности деятельности организации в период пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрееш заявил, что проведет независимую оценку работы ВОЗ и международного реагирования на COVID-19. Гебрееш также пообещал прозрачность в проведении оценки. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«У всех нас есть уроки, которые необходимо извлечь из пандемии. Каждая страна и каждая организация должны извлечь уроки из полученного опыта. ВОЗ привержена прозрачности, подотчетности и постоянному усовершенствованию», — сказал генеральный директор ВОЗ.

На ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гебрееш всех поблагодарил за «решительную поддержку ВОЗ в этот критический момент». «Риск остается высоким, и нам предстоит долгий путь», — сказал Гебрееш.

Предварительные серологические тесты в некоторых странах показали, что не более 20% населения заболели COVID-19, а «в большинстве стран количество заболевших находится на уровне менее 10% всего населения», сказал он.