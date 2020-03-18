Всемирный банк увеличивает финансирование программ, направленных на борьбу с последствиями коронавируса

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Всемирный банк увеличивает объем финансирования программ, направленных на борьбу с последствиями коронавируса

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что увеличивает на 2 млрд долл для стран-членов Группы Всемирного банка (ВБ) объем ускоренного финансирования, общий объем которого составит 14 млрд долл. Средства будут направлены на финансирование программ, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Адреа Шалал в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что основная часть денежных средств будет направлена финансовым учреждениям-клиентам ВБ, которые будут продолжать финансировать торговые операции, оборотный капитал и предлагать среднесрочное финансирование частным компаниям, которые борятся с перебоями в цепочках поставок из-за коронавируса

Программы финансирования также должны помочь клиентам в туризме, обрабатывающей промышленности и представителям других сильно пострадавших секторов продолжать осуществлять расходы.

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк намерен быстро и гибко реагировать на потребности развивающихся стран.