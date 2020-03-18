В США произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)
В штате Юта произошло сильное землетрясение
В американском штате Юта 18 марта произошло сильнейшее землетрясение с магнитудой 5,7 баллов, информирует enovosty.com/news.
Согласно данным Геологической службы, землетрясение произошло в 7 часов по местному времени. Эпицентр стихийного бедствия находился приблизительно в 10 милях от Солт-Лейк-Сити и рядом с городом Магна.
В сети появилось множество фотографий и видео с места происшествия.
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В некоторых районах штата были зафиксированы проблемы с электроснабжением. На данный момент информации о жертвах или пострадавших от землетрясения нет.