В США произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США произошло сильное землетрясение (ВИДЕО) В США произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В штате Юта произошло сильное землетрясение

В американском штате Юта 18 марта произошло сильнейшее землетрясение с магнитудой 5,7 баллов, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Геологической службы, землетрясение произошло в 7 часов по местному времени. Эпицентр стихийного бедствия находился приблизительно в 10 милях от Солт-Лейк-Сити и рядом с городом Магна.

В сети появилось множество фотографий и видео с места происшествия.

Читайте: Более 2 тысяч жителей Одесской области остаются без теплоснабжения

В некоторых районах штата были зафиксированы проблемы с электроснабжением. На данный момент информации о жертвах или пострадавших от землетрясения нет.