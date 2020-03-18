В России обвалилися курс рубля

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В России обвалилися курс рубля на фоне распространения коронавируса и уменьшения цен на нефть

В России курс рубля обвалился ниже 80 руб/долл, а курс евро — до 87 руб/евро, информирует enovosty.com/news.

Падение рубля происходит на фоне распространения коронавируса и уменьшения цен на нефть. Торги на валютной бирже начались со снижения стоимости до 76,4 руб/$. Последний раз подобное значение показателя доллара было в феврале 2016 года.

Позднее стоимость доллара подскочила еще больше и он составил 77,84 руб/долл. А курс евро увеличился до 85,45 руб/евро.