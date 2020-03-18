РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

18.03.2020 г.
18:17В России обвалилися курс рубля
16:39Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые за 17 лет
15:00Китай хочет лазерами атаковать американские корабли в Южно-Китайском море
14:00Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)
10:32Почему Путин на самом деле так торопится с конституцией, - Портников
08:15В закрытом на карантин океанариуме вместо посетителей гуляют пингвины и радуются, глядя на рыб (ВИДЕО)
07:50В Сети показали, как Ким Чен Ына защищают от коронавируса (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...
16.03.2020

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, ...
13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...

Последние новости

18.03.2020 г.
19:54 Снижение мировых цен на нефть - это возможность избежать повышения цен на топливо, - Ярослав Жалило
19:28 В Украине некоторые банки перестали продавать наличную валюту
18:54 СБУ блокировала незаконный сбыт древесины
18:17 В России обвалилися курс рубля
17:51 На оккупированном Донбассе террористы подвергают священников насилию за помощь украинским военнослужащим
17:43 Виталий Кличко: Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)
17:25 Российская нефть Urals пробила критическую отметку в $25 за баррель, - "Злой одессит"
17:21 Нацполиция будет контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам
16:44 Власть сделала мало для защиты малого бизнеса на период карантина из-за эпидемии коронавируса (ВИДЕО)
16:39 Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые за 17 лет
15:56 В столице подскочила стоимость доллара и евро
15:08 Кабмин планирует частично возместить украинцам коммуналку из-за карантина
15:00 Китай хочет лазерами атаковать американские корабли в Южно-Китайском море
14:35 Коронавирус в Верховной Раде: нардеп Сергей Шахов подтвердил, что инфицирован COVID 19 (ВИДЕО)
14:20 Еноты из Киевского зоопарка рассказали, как вести себя во время карантина (ВИДЕО)
14:00 Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)
13:55 МОЗ Украины озвучил официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине (ВИДЕО)
13:40 Пандемия Covid-19: мультяшные Кейт Миддлтон и Меган Маркл призвали народ оставаться дома (ФОТО)
13:04 Экономические кульбиты: Что ждет украинских айтишников?
13:00 Пентагон передаст 5 миллионов защитных масок из своих запасов для борьбы с коронавирусом
12:36 "Это вызов": Шмыгаль предупредил о возможном экономическом кризисе в Украине
12:20 Как может выглядеть Tesla Cybertruck для полиции и скорой помощи (ФОТО)
12:16 Американские эксперты выступили против назначения Венедиктовой генпрокурором
12:14 В Киевской области ввели режим ЧП
11:31 РосСМИ выдали "перл" о закрытии львовского метро и получили ответ от Притулы
10:52 Препарат от малярии показал эффективность в лечении пневмонии при коронавирусе
10:32 Почему Путин на самом деле так торопится с конституцией, - Портников
10:10 Коронакризис: Платежный баланс Украины может даже выиграть
10:06 В Киеве разрешили пока что не платить за интернет
09:59 В Украине будут тщательно следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктов
09:45 Volkswagen раскрыл облик бюджетного кросс-купе на базе Polo (ВИДЕО)
09:36 Мир не будет прежним: Как коронавирус навсегда изменит жизни людей планеты
09:06 Пикап Hyundai Santa Cruz попался шпионам во время тестов
08:58 Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!”
08:38 Ученые рассказали, людям с какой группой крови стоит опасаться коронавируса
08:31 Коронавирус у украинских детей. Появилась информация об их состоянии
08:23 Полиция опровергла главный фейк о карантине в Украине
08:15 В закрытом на карантин океанариуме вместо посетителей гуляют пингвины и радуются, глядя на рыб (ВИДЕО)
07:50 В Сети показали, как Ким Чен Ына защищают от коронавируса (ФОТО)
07:49 Китай отказался закупать российскую нефть и перешел на саудовскую
07:45 "Ударилась головой о стену": У активистки, задержанной в Москве с плакатом «Лутин пох», диагностировали черепно-мозговую травму
07:30 С 18 марта в столичный общественный транспорт можно будет зайти только в защитной маске
07:27 В сети появилась яркая фотожаба о последствиях карантина для Верховной Рады (ФОТО)
07:15 Из-за отмены гонок Формулы-1 придется уничтожить 1800 новых шин
07:00 Проводит время с пользой: Арнольд Шварценеггер показал, как правильно мыть руки (ВИДЕО)
06:48 Amazon нанимает 100 тысяч новых сотрудников из-за COVID-19
00:37 Власти Хорватии выставили на продажу дома всего за 4 гривны
17.03.2020 г.
23:55 "Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые заменят метро
23:27 Зараженный коронавирусом таксист три дня возил людей по Праге
22:42 Появилась яркая карикатура Сергея Елкина, посвященная путинскому параду
22:42 «Мы всех вас вернем»: Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам (ВИДЕО)
22:40 В Украине от коронавируса умерли два человека, а среди зараженных есть дети
22:20 В столице по маршрутам остановленного метро начнут ездить автобусы
21:43 «Мозг взрывается»: Джаред Лето 12 дней медитировал в пустыне и ничего не знал про пандемию коронавируса
21:22 Портников рассказал, как Россия планирует сочетать отмену санкций и сохранение контроля над Донбассом и Крымом
20:46 В Иране обнаружили уникальную наскальную живопись
20:18 Нацбанк потратил на поддержку гривны 300 млн долл
19:47 В Британии число смертей от коронавируса за сутки увеличилось на 26%
19:18 Компания Boeing просит помощи у Белого дома и Конгресса США из-за коронавируса
18:52 Контрразведка СБУ фиксирует агрессивные попытки вербовки украинцев террористами «Л/ДНР» (ВИДЕО)
Все новости »

В России обвалилися курс рубля

Главная » Последние новости » Новости мира » В России обвалилися курс рубля
 
Печать Отправить на почту

 

 

В России обвалилися курс рубля на фоне распространения коронавируса и уменьшения цен на нефть

В России курс рубля обвалился ниже 80 руб/долл, а курс евро — до 87 руб/евро, информирует enovosty.com/news.

Падение рубля происходит на фоне распространения коронавируса и уменьшения цен на нефть. Торги на валютной бирже начались со снижения стоимости до 76,4 руб/$. Последний раз подобное значение показателя доллара было в феврале 2016 года.

В России обвалилися курс рубля

Позднее стоимость доллара подскочила еще больше и он составил 77,84 руб/долл. А курс евро увеличился до 85,45 руб/евро.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1050

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Все статьи


Читайте также

Коронавирус в Верховной Раде: нардеп Сергей Шахов подтвердил, что инфицирован COVID 19 (ВИДЕО)
 Еноты из Киевского зоопарка рассказали, как вести себя во время карантина (ВИДЕО)
Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)
 МОЗ Украины озвучил официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине (ВИДЕО)
Пандемия Covid-19: мультяшные Кейт Миддлтон и Меган Маркл призвали народ оставаться дома (ФОТО)
 Пентагон передаст 5 миллионов защитных масок из своих запасов для борьбы с коронавирусом
Столиця без метро: в Києві стався транспортний колапс (ФОТО)
 В Киевской области ввели режим ЧП

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Supervisor SM2»
Винтовка (автомат) SIG 516 (США)
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Самолет Kawasaki P-1 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Савик
ШУСТЕР
Виталий
ГАЙДУК
Владимир
БОЙКО
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!” (10506)

РосСМИ выдали "перл" о закрытии львовского метро и получили ответ от Притулы (5591)

Китай отказался закупать российскую нефть и перешел на саудовскую (4980)

МОЗ Украины озвучил официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине (ВИДЕО) (4041)

В Сети показали, как Ким Чен Ына защищают от коронавируса (ФОТО) (3524)

В Киеве разрешили пока что не платить за интернет (3419)

Появилась яркая карикатура Сергея Елкина, посвященная путинскому параду (2892)

Портников рассказал, как Россия планирует сочетать отмену санкций и сохранение контроля над Донбассом и Крымом (2275)

В сети появилась яркая фотожаба о последствиях карантина для Верховной Рады (ФОТО) (2099)

"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые заменят метро (1929)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии (25809)

ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов (15112)

Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО) (13694)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 