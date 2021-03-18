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После заявления Байдена о «Путине-убийце» последуют жесткие санкции, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » После заявления Байдена о «Путине-убийце» последуют жесткие санкции, - Гончаренко (ВИДЕО)
 
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После заявления Президента Соединённых Штатов Джо Байден, назвавшего российского визави Владимира Путина - убийцей в интервью телеканалу ABC, последуют не менее решительные и сокрушительные действия за вмешательство России в американские выборы 2020 года и кибератаки на американскую инфраструктуру, - считает народный депутат партии «ЕС» Алексей Гончаренко.

Гончаренко полагает, что подобная риторика из уст американского Президента — позитивный сигнал для Украины, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп убеждён, что и украинская власть также должна сделать шаги и продемонстрировать своё стремление действовать в унисон с западными союзниками и партнёрами, которые уже неоднократно вводили санкции против страны-агрессора.

Гончаренко также считает, что пришло время «отказаться от экспорта российской электроэнергии», продемонстрировав не только принципиальную позицию, но и сделав «решительный шаг в сторону энергетической и экономической независимости» Украины.

«Надо, наконец, принять решение и прекратись покупку российской электроэнергии, экспорт которой до сих пор продолжается. Мы больше всех в мире заинтересованы в том, чтобы вводились санкции против России, а сами неспособны ввести простые санкции, ведь у нас профицит электроэнергии и от российской сможем отказаться без труда», — подчеркнул нардеп.

Читайте: Бессмертный пояснил, в чем суть игры Кремля

Напомним, Президент США Джо Байден 17 марта в интервью телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил: «Ага, да».

На следующий день президента России Владимира Путина парировал высказывание Байдена детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется». А еще пожелал Байдену здоровья, что прозвучало угрожающе.

Читайте: Байден считает Путина "убийцей" и обещает ответ за вмешательство в выборы президента США - ABC News

В свою очередь, в Европейской комиссии сегодня заявили, что как президент страны Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.

Напомним также, что однажды экс-президенту США Дональду Трампу в интервью корреспондент сказал, что Путин убийца, а Трамп ответил примерно в таком духе: «У нас много убийц. Мы сами, что ли, хорошие?».

Кроме того, еще один экс-президент США Барак Обама назвал в свое время Путина «пацаном за задней партой».


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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