Китай хочет лазерами атаковать американские корабли в Южно-Китайском море

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Раздраженный американскими кораблями, проводящими патрулирование в Южно-Китайском море, Китай может атаковать их электромагнитным оружием, включая лазеры, чтобы временно вывести из строя их оружие и системы управления без видимого конфликта.

Хотя китайское правительство или военно-морской флот не комментируют развертывание электромагнитного оружия или лазеров, государственная газета Global Times заявила, что Сонг Чжунпин, частый комментатор по военным делам Китая, говорит, что «противодействуя повторным посягательствам США на китайские территориальные воды, у китайских военных есть возможность использовать новые подходы, включая развертывание электромагнитного оружия», информирует enovosty.com/news.

Корабли ударной группы авианосца Theodore Roosevelt и американской экспедиционной ударной группы десантных кораблей отплыли вместе в Южно-Китайское море в воскресенье для учений ударных сил экспедиции, сообщил Тихоокеанский флот США в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Это третий раз за неделю, как американские военные корабли вторглись в Южно-Китайское море: ракетный эсминец США McCampbell, десантный корабль America и прибрежный боевой корабль Gabrielle Giffords 10 марта вошли в территориальные воды Китая на островах Сиша.

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Система лазерного оружия HELIOS от Lockheed Martin

Ранее, 17 февраля, эсминец ВМС Китая выпустил лазер по самолету P-8A Poseidon ВМС США, на мгновение ослепив пилота. Тихоокеанский флот США назвал это нападение «небезопасным и непрофессиональным». В заявлении говорится: «Лазер, невидимый невооруженным глазом, был зафиксирован датчиком на борту P-8A. Оружейные лазеры могут нанести серьезный вред летному экипажу и морякам».

ВМС США испытывают различные виды оружия направленной энергии, включая оружейные лазеры, но неизвестно, были ли какие-либо из них развернуты за границей.

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В то время как Китай заявляет, что вся территория Южно-Китайского моря является его территорией, США отвергают это заявление и начали так называемое «патрулирование свободы навигации».

Источник: Defenseworld