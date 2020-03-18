Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО) Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)

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Кадры из обычно заполненных общественных мест по всему миру, до и после распространения коронавируса.

До и после: дорога Вудлендс между Сингапуром и Малайзией

До: тематическая студия Toy Story Land в Орландо, Флорида, 15 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

После: 16 марта 2020 года

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До: паломники мусульмане-шииты собираются возле храма Имама Али перед священным шиитским ритуалом Арбаин в Наджафе, Ирак, 13 октября 2019 года

После: паломники мусульмане-шииты видны возле храма Имама Али после того, как власти запретили все посещения в священном городе Наджаф, Ирак, 11 марта 2020 года

До: пляж в Бейруте, Ливан, 12 марта 2020 года

После: пляж опустел после того, как Ливан объявил чрезвычайное положение в Бейруте, Ливан, 15 марта 2020 года

До: больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 28 апреля 2017 года

После: больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 22 февраля 2020 года

До: пассажиры в защитных масках во время ожидания в аэропорту Наджаф в Наджафе, Ирак, 15 марта 2020 года

После: аэропорт Наджаф, пустой от пассажиров, после приостановки полетов в Наджаф, Ирак 17 марта 2020 года

До: туристы гуляют по старинному Карлову мосту в Праге, Чехия, 7 ноября 2019 года

После: Карлов мост в Праге опустел от туристов, поскольку чешское правительство ограничивает движение людей, чтобы замедлить распространение коронавируса, 16 марта 2020 года

До: практически заполненнная автостоянка возле транспортного узла в Disney’s Magic Kingdom в Орландо, штат Флорида, 15 марта 2020 года

После: почти пустая автостоянка тематического парка после его закрытия в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Орландо, Флорида, 16 марта 2020 года

Источник: Reuters