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Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Как выглядел мир до и после коронавируса (ФОТО)
 
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Кадры из обычно заполненных общественных мест по всему миру, до и после распространения коронавируса.

До и после: дорога Вудлендс между Сингапуром и МалайзиейДорога Вудлендс между Сингапуром и Малайзией до (L) и после Малайзии установила запрет на поездки в связи со вспышкой коронавируса 17 марта (L) и 18, 2020. REUTERS / Edgar Su

До: тематическая студия Toy Story Land в Орландо, Флорида, 15 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

ДО: Земля Истории игрушек в Голливудских Студиях Диснея в Орландо, Флорида, 15 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Грегг Ньютон

После: 16 марта 2020 года

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ПОСЛЕ: Toy Story Land в тематическом парке Disney's Hollywood Studios в Орландо, Флорида, 16 марта 2020 года. REUTERS / Gregg Newton

До: паломники мусульмане-шииты собираются возле храма Имама Али перед священным шиитским ритуалом Арбаин в Наджафе, Ирак, 13 октября 2019 года

ДО: Паломники-мусульмане-шииты собираются возле храма Имама Али перед священным шиитским ритуалом Арбаин в Наджафе, Ирак, 13 октября 2019 года. РЕЙТЕР / Алаа Аль-Марджани

После: паломники мусульмане-шииты видны возле храма Имама Али после того, как власти запретили все посещения в священном городе Наджаф, Ирак, 11 марта 2020 года

ПОСЛЕ: Паломники-мусульмане-шииты видны возле храма Имама Али после того, как власти запретили все посещения нерезидентами в священном городе Наджаф, Ирак, 11 марта 2020 года. REUTERS / Alaa al-Marjani

До: пляж в Бейруте, Ливан, 12 марта 2020 года

ДО: Мужчины собираются на пляже в Бейруте, Ливан, 12 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Мохамед Азакир

После: пляж опустел после того, как Ливан объявил чрезвычайное  положение в Бейруте, Ливан, 15 марта 2020 года

ПОСЛЕ: Пустой пляж изображен после того, как Ливан объявил чрезвычайное медицинское положение в Бейруте, Ливан, 15 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Мохамед Азакир

До: больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 28 апреля 2017 года

ДО: Больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 28 апреля 2017 года. Спутниковое изображение 2020 Maxar Technologies / Раздаточный материал через REUTERS

После: больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 22 февраля 2020 года

ПОСЛЕ: Больница Хуошеншань, Ухань, Китай, 22 февраля 2020 года. Спутниковое изображение 2020 Maxar Technologies / раздаточный материал через REUTERS

До: пассажиры в защитных масках во время ожидания в аэропорту Наджаф в Наджафе, Ирак, 15 марта 2020 года

ДО: Пассажиры носят защитные маски во время ожидания в аэропорту Наджаф в Наджафе, Ирак, 15 марта 2020 года. REUTERS / Alaa Al-Marjani

После: аэропорт Наджаф, пустой от пассажиров, после приостановки полетов в Наджаф, Ирак 17 марта 2020 года

ПОСЛЕ: Аэропорт Наджаф, пустой пассажиров, после приостановки полетов в Наджаф, Ирак 17 марта 2020 года. REUTERS / Alaa Al-Marjani

До: туристы гуляют по старинному Карлову мосту в Праге, Чехия, 7 ноября 2019 года

ДО: Туристы идут по средневековому Карлову мосту в Праге, Чехия, 7 ноября 2019 года. REUTERS / David W Cerny

После: Карлов мост в Праге опустел от туристов, поскольку чешское правительство ограничивает движение людей, чтобы замедлить распространение коронавируса, 16 марта 2020 года

ПОСЛЕ: В Праге виден пустой средневековый Карлов мост, поскольку чешское правительство ограничивает движение людей, чтобы замедлить распространение коронавируса, Чешская Республика, 16 марта 2020 года. REUTERS / David W Cerny

До: практически заполненнная автостоянка возле транспортного узла в Disney’s Magic Kingdom в Орландо, штат Флорида, 15 марта 2020 года

ДО: Практически полная автостоянка возле транспортного узла в Disney's Magic Kingdom в Орландо, штат Флорида, 15 марта 2020 года. REUTERS / Gregg Newton

После: почти пустая автостоянка тематического парка после его закрытия в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Орландо, Флорида, 16 марта 2020 года

ПОСЛЕ: Почти пустая автостоянка тематического парка «Волшебное королевство» Диснея после его закрытия для борьбы с распространением коронавирусной болезни в Орландо, Флорида, 16 марта 2020 года. REUTERS / Gregg Newton

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 307

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