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Цены на нефть продолжают снижаться, — Reuters

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Цены на нефть продолжают снижаться пятый день подряд

Цены на нефть падают пятый день подряд на фоне укрепления доллара, увеличения запасов нефти и стремительного распространения пандемии COVID-19. Об этом сообщают «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,90 долл (на 5,74%) до 64,10 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают снижаться, — Reuters

Фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 3,77 долл (на 5,84%) до 60,83 доллара за баррель.

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Цены на нефть продолжают снижаться, — Reuters

Согласно данным правительства США, запасы нефти росли в течение последних четырех недель из-за сильных холодов в центральной части страны, что вызвало остановку нефтеперерабатывающих заводов.

Сообщается, что резкое повышение стоимости доллара после заседания Федеральной резервной системы США также способствовало снижению цен на нефть. Кроме того, на стоимость нефти также оказало влияние замедление некоторых программ вакцинации и введение дополнительных карантинных мер по борьбе с коронавирусом


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1220

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