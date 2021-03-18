Байден считает Путина «убийцей» и обещает ответ за вмешательство в выборы президента США — ABC News

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Главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

В отчете, в частности, говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры президента Джо Байдена, информируют "Экономические новости".

Об этом сообщают «Экономические новости» со ссылкой на издание «ABC News».

В интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США. Байден сказал журналистам, что предупреждал Путина о возможном ответе еще во время телефонного разговора в конце января.

«Он заплатит цену. Мы долго разговаривали — я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — рассказал президент США.

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Журналист издания Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: «Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?»

«Ммм, да», — ответил президент США.

Хотя президент сказал «вы увидите, что Путин заплатит», он не стал вдаваться в подробности.

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Однако он сказал, что можно «гулять и жевать жвачку одновременно в местах, где совместная работа в наших общих интересах». Он также указал на свое решение продлить соглашение о вооружениях с Россией в январе.

В МИД России отреагировали на заявления Байдена. Россия вызвала своего посла в США – Анатолия Антонова – для консультаций насчет будущих американо-российских отношений говорится в Telegram российского МИД.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.