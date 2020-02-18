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Война в Сирии: В РФ вдова снайпера, погибшего в Сирии, проиграла иск к Минобороны

Главная » Последние новости » Новости мира » Война в Сирии: В РФ вдова снайпера, погибшего в Сирии, проиграла иск к Минобороны
 
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30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии на стороне армии Башара Асада.

В ходе военной операции России в Сирии по официальной статистике погибли больше сотни российских военнослужащих. При этом не учитываются данные о потерях среди бойцов российских наемников в российской «Частной военной компании Вагнера». Статистика скрывается. По информации СМИ, счет идет на тысячи. В ходе боев уничтожены десятки единиц российской военной техники, вертолетов и самолетов, информирует enovosty.com/news.

Только в начале февраля 2020 четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ России погибли в Сирии в районе Алеппо.

При этом вдовы погибших на чужой войне оказываются со своими проблемами один на один.

На днях Самарский областной суд отказался удовлетворить иск Наталии Емдюковой к Минобороны России о компенсации морального ущерба за гибель ее мужа  в Сирии. Об этом сообщает издание «Дождь».

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29-летний сержант, снайпер Валерий Емдюков погиб еще летом 2017 года. Его вдова просила суд признать незаконными действия командиров воинской части, отправивших его в Сирию, несмотря на то, что у него диагностировали артроз колена. Как отмечает «Дождь», с таким заболеванием «не берут в солдаты-срочники, не то что на войну».

Врач предлагал сделать операцию, но военный отказался, заявив, что должен ехать в командировку. «Я до последнего верила, что он не поедет (в Сирию), — рассказала Наталия Емдюкова. — Ему просто сказали — ты едешь. Я не в курсе была до последнего. Он обращался к командованию, но оно отказывало».

Первоначально вдова погибшего в Сирии сержанта подала иск в  районный суд . Она потребовала, чтобы Минобороны выплатило ей и ее шестилетнему сыну компенсацию в размере пяти миллионов рублей за гибель мужа и отца. Суд отклонил иск, после чего она подала апелляцию.

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Адвокат вдовы военного представил диагноз из воинской части, подтверждающий, что руководство знало о болезни. Но суд встал на сторону Минобороны и оставил решение первого суда без изменений. Теперь вдова намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека неоднократно сообщал о гибели мирных жителей, в том числе детей, из-за ударов российской авиации.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиция, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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