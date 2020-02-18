В Испании фермеры блокируют автомагистрали: подробности

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В Испании фермеры блокируют автомагистрали, протестуя против низких цен на сельскохозяйственную продукцию

В Испании фермеры в желтых жилетах перекрыли тракторами и другими транспортными средствами шоссе на юго-западе страны, выступая против того, что резко снижает доходы работников сельского хозяйства. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Несколько профсоюзов призвали к акциям протеста, чтобы правительство приняло меры по обеспечению более справедливых розничных цен на фрукты и овощи. Профсоюзы обвиняют крупные сети супермаркетов в монопольном положении на рынке и принуждении фермеров продавать свои товары по низким ценам.

Недовольство против высоких затрат и низких реализационных цен на сельскохозяйственную продукцию стало особенно актуальным после решения Европейского союза о сокращении сельскохозяйственных субсидий на фоне введения США тарифов на некоторую европейскую сельскохозяйственную продукцию

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«Мы находимся в ситуации, когда вы не можете позволить себе отказаться от фермерства, но вы не можете позволить себе продолжать работать», — сказал фермер Гарсия Луна. Во вторник пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство понимает тяжелое положение фермеров и планирует внести изменения в законодательные акты.