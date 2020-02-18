Суд в Гааге обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. На очереди дело МН17

Главная » Последние новости » Новости мира » Суд в Гааге обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. На очереди дело МН17 Суд в Гааге обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. На очереди дело МН17

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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа.

Международный арбитраж обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, информирует enovosty.com/news.

РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить решение, эта инстанция встала на сторону Москвы. Теперь апелляционный суд Гааги постановил, что этот вердикт является ошибочным, поэтому решение международного суда вновь вступает в силу.

Напомним, в июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил бывшим акционерам «ЮКОСа» 50 миллиардов долларов за экспроприацию компании Михаила Ходорковского. Акционеры утверждали, что Россия совершила рейдерскую атаку на компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и захватить ее активы. Глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский собирался заняться политической деятельностью в России в оппозиции Путину и даже выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Однако в 2005 году Ходорковский был осужден на 13,5 лет в России. Процесс был признан политически мотивированным. В 2013 году помилован Путиным.

Кроме того, в 2014 году ЕСПЧ принял решение о выплате 1,87 миллиарда евро компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Суд признал, что Россия нарушила их права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Однако Конституционный суд России решил не выплачивать эту сумму.

В Гааге вскоре также начнется судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines. Первое заседание запланировано на 9 марта 2020 года. Здание суда во время слушаний будет под усиленной охраной, а заседания будут транслироваться онлайн.

Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – теперь часть слушаний будет проходить на английском.

Зал суда будет вмещать 500 журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году – с 1 февраля по 26 марта. Руководить делом трое судей Окружного суда Гааги.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит ракетой российской системы «Бук» в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.