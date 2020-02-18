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Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ

Главная » Последние новости » Новости мира » Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ
 
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В России члены парламентской рабочей группы по оценке реформ Путина предлагают внести в Конституцию изменения, согласно которым российские президенты будут освобождены от уголовного преследования после окончания президентских полномочий. Об этом сообщает Габриэль Тетра-Фабер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, предложенные Путиным изменения в Конституцию позволят расширить влияние Путина после окончания его президентского срока в 2024 году.

Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ

Ранее сопредседатель парламентской рабочей группы Павел Крашенников заявил, что президенты России могут получить возможность стать пожизненными сенаторами после окончания срока их полномочий.

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Для того чтобы предложения группы были приняты, они должны быть одобрены нижней палатой парламента, затем проголосованы верхней палатой и рассмотрены региональными советами депутатов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 96

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