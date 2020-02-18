США ввели санкции против российской нефтяной компании, — Associated Press

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В администрации Дональда Трампа сообщили, что вводят санкции против «Роснефти Трейдинг С.А.» за нарушение торгового эмбарго

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении торгового подразделения российской государственной нефтяной компании «Роснефть» за оказание помощи Венесуэле в обход эмбарго на нефть. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Санкции против «Роснефти Трейдинг С.А.» и ее президента Дидье Касамиро являются частью дипломатической и экономической кампании администрации Трампа, направленной на то, чтобы попытаться вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть власть в богатой нефтью южноамериканской стране.

В прошлом году Венесуэле удалось отгрузить сотни тысяч баррелей нефти с помощью «Роснефти Трейдинг», несмотря на санкции, введенные администрацией Трампа.

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«Сегодня мы ввели санкции проти российской нефтяной компании «Роснефть Трейдинг С.А.», утопив главный спасательный круг Мадуро. Те, кто поддерживает коррупционный режим и репрессии против венесуэльского народа, будут привлечены к ответственности», — сообщили в администрации Трампа