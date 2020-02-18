Северная Корея планирует новые запуски баллистических ракет, — американский генерал

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Глава североамериканского командования по аэрокосмической обороне США предупредил, что Северная Корея может планировать новые запуски межконтинентальных баллистических ракет с ядерным оружием.

Генерал Терренс О’Шонесси, который также является главой Северного командования вооруженных сил США, представил на заседании Комитета по вооруженным силам Сената заявление, в котором говорится, что в 2020 году Ким Чен Ын может возобновить испытания МБР, которые были заморожены с декабря 2017 года, информирует enovosty.com/news.

В конце прошлого года Ким пообещал представить «новое стратегическое оружие» в «ближайшем будущем».

О’Шонесси заявил, что, хотя диктатор «не уточнил, каким будет это новое оружие, последние испытания предполагают, что Северная Корея может быть готова к летным испытаниям еще более мощной конструкции МБР», — сообщило информационное агентство Yonhap.

Он добавил, что такое оружие «может повысить способность Кима угрожать нашей родине во время кризиса или конфликта».

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О’Шонесси подчеркнул важность американской системы противоракетной обороны в свете любых новых запусков северокорейской МБР.

Ким еще не возобновил испытания МБР или ядерного оружия, несмотря на провал переговоров между США и Северной Кореей по поводу снятия санкций и денуклеаризации.

В прошлом году северокорейский лидер пообещал отправить президенту Дональду Трампу «рождественский подарок», что было расценено как угроза возобновления крупных испытаний оружия.

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Ким не выполнил обещание, но КНДР, как полагают, продолжает ракетно-ядерные исследования.

Ким также приказал проводить регулярные испытания ракет малой дальности в течение 2019 года. Союзники США и высокопоставленные представители администрации предупреждали, что такие действия представляют угрозу для мира в регионе.

Несмотря на весь оптимизм Трампа, США не смогли добиться существенного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи. Ушедшие из администрации Трампа чиновники, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший начальник штаба Джон Келли, публично заявили, что не верят, что Ким когда-либо добровольно сдаст свой ядерный арсенал.

В сообщении ООН, опубликованном Reuters ранее на этой неделе, говорится, что Пхеньян продолжает нарушать международные санкции, расширяя свои ядерные и ракетные возможности. ООН заявила, что КНДР незаконно импортировала очищенную нефть и уголь на сумму около 370 миллионов долларов с помощью китайских кораблей.

Источник: newsweek