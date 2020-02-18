Памятник Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами (ФОТО)

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Место вокруг памятника Анатолию Собчаку, куда завтра приедет Путин для возложения цветов в день памяти петербургского мэра, огородили забором из бронестекла .

Такие меры предосторожности к приезду Путина в Петербург принимаются впервые, информирует enovosty.com/news.

Путин возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, — сообщают росСМИ.

Как стало известно, завтра в Петербург также приедет дочь Собчака, Ксения. Будет ли она возлагать цветы вместе с Путиным не сообщается.

Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга. Он занимал эту должность с 1991 по 1996 год. В тот период Путин был его заместителем, а также руководил его предвыборным штабом.

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В феврале 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом кандидата в президенты Путина, однако вскоре умер из-за острой сердечной недостаточности.

По материалам