Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters

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Мировые цены на нефть незначительно снизились на фоне опасений увеличения эпидемии коронавируса в Китае и отсутствия реальных действий со стороны ОПЕК

Стоимость нефти марки Brent (LCOc1) снизилась на 44 цента (на 0,8%) до 57,23 долл за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI (CLC1) упали на 39 центов до 51,66 долл за баррель, информирует enovosty.com/news.

Хотя новые случаи коронавируса в материковом Китае уменьшились, мировые эксперты заявили, что еще слишком рано говорить об уменьшении эпидемии.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства для поддержания цен. Группа, известная как ОПЕК +, заключила договор о сокращении добычи нефти на 1,7 млн ​​баррелей в сутки до конца марта. Министры нефти стран ОПЕК+ встретятся в Вене 6 марта, чтобы обсудить рекомендации консультативной группы по сокращению добычи нефти еще на 600 000 баррелей в сутки.