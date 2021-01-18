В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, — Reuters

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В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться в рамках союза

В понедельник страны Европейского союза начали дебаты о том, должны ли люди, получившие вакцину от COVID-19, иметь большую свободу передвижения летом, чем те, кто не вакцинирован. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе высказал идею о выдаче сертификата вакцинации для всех граждан ЕС, чтобы помочь восстановить свободное передвижение, которое было парализовано пандемией.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что люди, которые вакцинировались, должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры.

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В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович отметил, что вакцинация является добровольной и некоторые люди не хотят вакцинироваться. Шефкович подчеркнул, что такие люди не должны быть ограничены в правах. Однако вакцинация может стать условием посещения другой страны.

«Будут разные варианты того, каким образом мы сможем разрешить передвижение между странами ЕС … можно предоставить возможность электронного свидетельства о вакцинации», — сказал он.

Сообщается, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний с этой недели начнет сбор данных о поставленных вакцинах и вакцинациях в каждой стране. Многие страны ЕС заявляют, что они получили меньше вакцин, чем ожидалось, и жалуются на неопределенность в отношении будущих поставок