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В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, - Reuters
 
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В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться в рамках союза

В понедельник страны Европейского союза начали дебаты о том, должны ли люди, получившие вакцину от COVID-19, иметь большую свободу передвижения летом, чем те, кто не вакцинирован. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе высказал идею о выдаче сертификата вакцинации для всех граждан ЕС, чтобы помочь восстановить свободное передвижение, которое было парализовано пандемией.

В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, — Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что люди, которые вакцинировались, должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры.

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В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, — Reuters

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович отметил, что вакцинация является добровольной и некоторые люди не хотят вакцинироваться. Шефкович подчеркнул, что такие люди не должны быть ограничены в правах. Однако вакцинация может стать условием посещения другой страны.

В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, — Reuters

«Будут разные варианты того, каким образом мы сможем разрешить передвижение между странами ЕС … можно предоставить возможность электронного свидетельства о вакцинации», — сказал он.

Сообщается, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний с этой недели начнет сбор данных о поставленных вакцинах и вакцинациях в каждой стране. Многие страны ЕС заявляют, что они получили меньше вакцин, чем ожидалось, и жалуются на неопределенность в отношении будущих поставок


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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