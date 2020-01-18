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Умер самый маленький человек на планете

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В Непале в возрасте 28 лет умер Хагендра Тапа Магар. Он был самым маленьким человеком на Земле.

Хагендра умер вчера, 17 января 2020 года. Об этом сказано на ресурсе Книги рекордов Гиннеса. Он долгое время страдал от сердечных недугов, астмы и пневмонии, информирует enovosty.com/news.

16 января он был госпитализирован в непальское медучреждение Manipal, однако медики оказались бессильными в борьбе с недугами. Его сердце остановилось в 15:00 в пятницу.

Добавим, что многие украинцы знакомы с легендарным жителем Непала благодаря сюжетам путешественника Дмитрия Комарова. В 2016 году он познакомил своих зрителей с добрым и веселым Хагендрой.

Титул самого маленького человека, способного передвигаться, непалец получил десять лет назад. Его рост составлял 67 сантиметра. В своей родной стране Хагендра был очень популярным, его называли маленьким Буддой. Также он был удостоен звания посла доброй воли в области туризма.

После гибели Хагендры титул наименьшего мужчины на Земле автоматически перейдет колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу. Его рост равен 70,21 сантиметрам.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2813

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