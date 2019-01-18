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»Шатдаун» усугубился: Трамп удивил новым решением

Главная » Последние новости » Новости мира » ''Шатдаун'' усугубился: Трамп удивил новым решением
 
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В Вашингтоне неожиданно решили отменить запланированный ранее визит делегации США на Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе. Причина — продолжение «шатдауна».

Решение о том, что делегация не поедет в Швейцарию было принято лично главой государства Дональдом Трампом. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, причина этого — усугубление «шатдауна». В США около 800 тыч. работников на протяжении длительного времени не получают заработную плату. По словам пресс-секретаря, его команда должна сейчас оказывать всю необходимую помощь, информирует enovosty.com/news.

Отметим, 22 декабря этого года американский конгресс США не сумел согласовать проект госбюджета, потому там начали закрывать правительственные учреждения. Это называется «шатдауном». На прошлой неделе сам президент страны Дональд Трамп резко отменил свою поездку на форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на госгранице.


Автор: Оксана Ельченко
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