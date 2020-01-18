Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО) Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)

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В Москве прошли первые протесты против изменений в конституцию.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар и его сторонники вышли к администрации президента с одиночными пикетами. На акции задержана активистка прокремлевского движения — она порвала плакат, информирует enovosty.com/news.

Илья Азар вышел в субботу, 18 января, на одиночный пикет к зданию администрации президента в знак протеста против изменений в конституцию, о которых объявил президент России Владимир Путин. Позднее его сменили еще несколько человек с плакатами против конституционной реформы.

«20 лет Путина — ложь, бедность, война, репрессии. Мы больше не хотим вставать с колен. Нам не нужен отец нации. Уходя, гаси Госсовет», — было написано на плакате Азара.

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«Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули, а в ответ звенящая тишина.

Пока лидеры оппозиции молчат и решают, как бы не обосраться и вывести на улицу побольше людей, я лично предлагаю нам, гражданскому обществу, всем, кто против узурпации власти и вечного правления Путина — выйти завтра (в субботу) на одиночный пикет к администрации президента к 12:00», — написал он на своей странице в Facebook.