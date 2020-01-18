Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

18.01.2020 г.
12:35Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)
12:11РФ отрывает фронт новой войны. Российский журналист рассказал, чего добивается Путин
08:10Шестилетний мальчик собрал $150 тысяч на спасение коал, делая фигурки из глины
06:25Феминизация: В Швейцарии установят "женские" дорожные знаки (ФОТО)
17.01.2020 г.
23:33Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
23:30Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
23:00НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
Все новости мира

Аналитика

17.01.2020

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Украина опять попросила у Ирана "черные ящики" самолета МАУ, США в очередной раз подтвердили свою поддержку нашей стране, а СБУ открыла дело по "прослушке" ...
16.01.2020

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменив призывной возраст, Рада вернула Украину в ПАСЕ, а законопроект о децентрализации решили ...
16.01.2020

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Пока внимание мировой общественности приковано к американо-иранскому конфликту и гибели украинского Боинга в Иране, в североафриканской Ливии все сильнее ...

Последние новости

18.01.2020 г.
13:40 Новый символ Фемиды - пишущая из-под стола рука: Министр юстиции залез под стол чтобы поддержать премьера
13:00 Суперфуды 2020: Названа еда, способная спасти от онкологии
12:43 Сколько украинцев готовы к протестам
12:35 Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)
12:23 Украинцев сильно напугали прогнозом на весну-2020
12:11 РФ отрывает фронт новой войны. Российский журналист рассказал, чего добивается Путин
11:54 Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность
11:47 Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес - бизнесмен из Ялты обратился к Путину
11:27 Бывший пленный журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины
11:26 Я жду, пацаны, когда вы придете и отсюда уйдет "русский мир" - Охранник в Донецком СИЗО
11:13 Украина с Грузией подали жалобу на Россию из-за препятствования навигации в море
11:08 Ученые предупредили о вредных свойствах популярной специи
10:38 На популярных курортах решили жестко бороться с пьянством туристов
10:30 Путин стремится забрать всю Украину: В РФ рассказали, на какие компромиссы готов хозяин Кремля
09:36 Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине
09:25 Украинская журналистка объяснила, на чем держится власть Путина
08:35 Гордон сказал, кто записал разговор премьера Гончарука
08:29 ЕС надавил: Apple может отказаться от особенности своих гаджетов
08:23 Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ. В чём суть
08:22 Враг на Донбассе устроил ночной обстрел: ранен боец ВСУ
08:10 Шестилетний мальчик собрал $150 тысяч на спасение коал, делая фигурки из глины
08:00 В стране изменили среднюю зарплату: как теперь узнать размер пенсии
07:31 10 интересных фактов обо всем на свете
07:00 Работать лежа полезнее: В США изобрели необычное офисное кресло
06:25 Феминизация: В Швейцарии установят "женские" дорожные знаки (ФОТО)
17.01.2020 г.
23:33 Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
23:30 Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
23:00 НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
22:55 Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
22:40 МИД Польши: Красная армия просто стояла и смотрела на уничтожение Варшавы
22:40 В Украине могут снизить тарифы на тепло: подробности
22:20 В Пенсионном фонде сообщили, на основе какой заработной платы пересчитают пенсию
21:57 Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
21:37 Что можно и нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020
21:16 Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, - Reuters
20:52 В Ривненской области столкнулись семь авто (ФОТО)
20:28 На Луганщине студент-медик организовал нарколабораторию
20:22 Зеленский не принял отставку Гончарука
20:11 В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, - Associated Press
19:50 В Украине предложили наказывать за дезинформацию: нарушителям грозит срок до семи лет
19:42 ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира
19:25 Во Львове произошел пожар в крупнейшем ТРЦ (ВИДЕО)
18:59 СБУ задержала «командира взвода разведки ЛНР»
18:42 В Кабмине анонсировали дату запуска "государства в смартфоне"
18:29 В США проходит испытание авианосец USS Gerald R. Ford
17:56 Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить бизнесмена
17:45 Илон Маск раскрыл свои планы по покорению Марса
17:38 Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
17:23 Украина изменила правила посещения Крыма
17:18 Программа развития Украины правительства Гончарука оказалась фейком, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
16:48 В Нацбанке рассказали об ожиданиях бизнеса
16:29 В сети появилось видео с новым смартфоном Samsung Galaxy S20 (ВИДЕО)
16:15 Reuters: торговая сделка между США и Китаем не слишком поможет непростым отношениям между странами
16:11 Качура раскрыл всю правду об отставке премьера Гончарука (ВИДЕО)
16:08 Минздрав опубликовал список бесплатных медицинских услуг в 2020 году
15:47 Рост мировой экономики в 2020 году составит около 2,5%
15:40 Из школы под Киевом пришлось эвакуировать почти 2 тысячи человек
15:27 Индекс Биг Мака: доллар в Украине должен стоить 10 гривень
15:20 Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35
15:17 Украина получила в 2019 году полный пакет военной помощи – Пентагон
Все новости »

Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Москве прошли первые протесты против изменений в конституцию.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар и его сторонники вышли к администрации президента с одиночными пикетами. На акции задержана активистка прокремлевского движения — она порвала плакат, информирует enovosty.com/news.

Илья Азар вышел в субботу, 18 января, на одиночный пикет к зданию администрации президента в знак протеста против изменений в конституцию, о которых объявил президент России Владимир Путин. Позднее его сменили еще несколько человек с плакатами против конституционной реформы.

«20 лет Путина — ложь, бедность, война, репрессии. Мы больше не хотим вставать с колен. Нам не нужен отец нации. Уходя, гаси Госсовет», — было написано на плакате Азара.

Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)

Читайте: Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg

«Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули, а в ответ звенящая тишина.

Пока лидеры оппозиции молчат и решают, как бы не обосраться и вывести на улицу побольше людей, я лично предлагаю нам, гражданскому обществу, всем, кто против узурпации власти и вечного правления Путина — выйти завтра (в субботу) на одиночный пикет к администрации президента к 12:00», — написал он на своей странице в Facebook.


Экономические новости youtube
Посещений: 1784

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Все статьи


Читайте также

Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
 Путин ускоряет попытки продлить свое правление в РФ, - Associated Press
Путин нацелен восстановить СССР: военный эксперт оценил угрозу для Украины
 Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Путин решил, кто станет следующим премьером
 Готовится в премьеры: Путин предложил передать Госдуме полномочия утверждать кандидатуру премьер-министра
Путин сказал правду: Военный эксперт пояснил, что Россия ищет в Ливии
 В Латвии намерены "объявить войну" лжи Путина

Армия

Пистолет Макарова
Cамолет штурмовик AMX ACOL (Италия)
Танк М60 (США)
Бронетранспортер «Барс-8»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: Лимонная акула у берегов Флориды (ФОТО) (5942)

Не боятся радиации: как выглядят животные возле отключённого ядерного реактора "Фукусима" (ВИДЕО) (5077)

Путин сказал правду: Военный эксперт пояснил, что Россия ищет в Ливии (4484)

Что происходит в России? Рамзан Кадыров покинул пост главы Чечни из-за нетрудоспособности (3689)

Улыбающаяся Меган Маркл впервые вышла на публику в Канаде (ФОТО) (3229)

"Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина (3005)

Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б, - военный эксперт (2606)

Времени зря не теряет: Меган Маркл посетила женский кризисный центр в Канаде (ФОТО) (2567)

Стало известно, в какую "копеечку" влетит Канаде переезд принца Гарри и Меган Маркл (2315)

В Сети появилось видео огромной лавины, снятое на смартфоны туристов (ВИДЕО) (2034)

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Владимирович
КУШНАРЁВ
Алена
БАБАК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО) (12612)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (9815)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (6560)




Экономические новости youtube

Война отменяется



help

bigmir)net TOP 100

 