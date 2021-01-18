Французская армия заказала 364 бронированных машины Serval

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Французская армия разместила заказ на 364 бронемашины Serval, 108 из которых она получит в следующем году.

В пятницу Генеральное управление вооружений (DGA) заключило контракт на поставку автомобилей в рамках программы SCORPION после испытаний. Машины Serval дополнят армейские 24-тонные Griffon и заменят 40-летние автомобили Véhicule de l’avant blindé (VAB), информирует enovosty.com/news.

Легкобронированные, полноприводные 15-тонные Serval построены компаниями Nexter и Texelis. Первые 12 серийных автомобилей будут поставлены в первой половине 2022 года, а во второй половине будут поставлены еще 96 машин.

Ожидается, что к 2030 году в армии будет 978 машин Serval. Созданная для работы в зонах боевых действий, Serval сочетает в себе гибкость, стратегическую мобильность и грузоподъемность.

Serval, Griffon и Jaguars будут связаны через новую систему связи и управления полем боя — боевую информационную систему SCORPION.

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Источник: Defenseworld