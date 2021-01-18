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Егор Киян: «Китай уже давно утвердил стратегию упорядоченного развития»

Главная » Последние новости » Новости мира » Егор Киян: "Китай уже давно утвердил стратегию упорядоченного развития"
 
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В 2020 году ВВП Китая вырос на 2,3% на фоне восстановления страны после пандемии COVID-19. Прогнозируется, что в этом году экономический рост КНР восстановится до 8,4%

С вопросом относительно влияния восстановления Китая на мировую экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что экономика Китая начала восстанавливаться относительно давно и они были самыми первыми, кто начал восстанавливаться после коронавируса

«С одной стороны, Китай был первой страной, которая пострадала, а с другой стороны, Китай стал самым первым, кто начал развиваться. И даже можно сказать, что он выиграл от коронавируса. И сейчас наблюдается развитие технологий и медицины. А существующие преимущества дали возможность занять определенные ниши, в том числе и на рынке вакцин. Плюс культурные аспекты. И благодаря этому они смогли быстро восстановиться, локализировать ситуацию и начать рост.

Важно отметить, что возможность завоевания новых ниш будет продолжаться и далее. Пока другие страны хаотично борются с коронавирусом, хаотично начинают вливать деньги в свои экономики и свой бизнес, Китай уже давно утвердил стратегию упорядоченного развития. То есть такого развития, когда они обращают внимание на те отрасли, которые отстают и помогают этим отраслям.

Читайте: Егор Киян: "Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии"

В других же странах происходит хаотичное восстановление экономики. В Украине, например, отсутствует план деятельности правительства и мы действуем в режиме пожаротушения. И этот прагматичный подход Китая будет сказываться и в последующих годах, когда он будет развиваться и усилять цепочки поставок, внедрять свой бизнес, финансировать проекты, расширять влияние на рынке вакцин и продолжать воевать за другие традиционные для Китая товары на внешних рынках», — сообщает Егор Киян


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 102

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