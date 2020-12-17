Южная Корея становится крупнейшим мировым поставщиком оружия

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Южная Корея начинает занимать лидирующие позиции на мировом рынке вооружения

Южная Корея заняла десятое место по объему экспорта оружия в мире. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно ежегодному правительственному отчету, Южная Корея становится крупнейшим торговцем оружия, пополнив ряды США, Германии и Франции. В отчете говорится, что Сеул был 10-м по объему экспорта оружия в 2015–2019 гг, а на его долю приходилось 2,1% общего мирового экспорта вооружения.

По данным Yonhap, Южная Корея заняла 11-е место в прошлогоднем отчете. Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером оружия. За ними следуют Франция, Германия и Китай.

Относительно импорта военной продукции, то важное место в списке крупнейших импортеров занимает Саудовская Аравия. За ней в списке стоят Индия, Египет, Австралия и Китай. На эти пять стран приходится 36% объема мирового импорта оборонной продукции.

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