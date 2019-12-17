В США успешно прошло испытание судно Future Freedom USS St. Louis (ВИДЕО)

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В США прибрежный боевой корабль Future Freedom USS St. Louis успешно прошел испытания

В США прибрежный боевой корабль Future Freedom USS St. Louis (LCS 19) успешно прошел испытания в Лейк-Мичигане. После завершения испытаний корабль будет окончательно укомплектован. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

LCS 19 — это десятый вариант LCS, разработанный и созданный компанией Lockheed Martin (NYSE:LMT).

«Флот судов LCS стремительно растет, а завершение испытаний LCS 19 означает, что у флота в скором времени будет 10 новых быстрых современных кораблей типа Freedom», — сказал ​​вице-президент Lockheed Martin

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LCS разработан, чтобы блокировать прибрежные угрозы и обеспечить безопасность в прибрежных водах. Длина корабля составляет 388 футов, длина ватерлинии составляет 58 футов, а скорость превышает 40 узлов.