В Лондоне загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти 9-летней девочки, — Fox News

В Лондоне загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти 9-летней Эллы Кисси-Дебрах

В Лондоне 9-летняя Элла Кисси-Дебрах, которая умерла в 2013 году, стала первым человеком в Великобритании, у которого загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Экологи надеются, что данный инцидент привлечет внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха. Сообщается, что Элла Кисси-Дебрах страдала тяжелой гиперсекреторной астмой, что часто приводило к остановке сердца или судорогам.

Today it was confirmed that toxic air pollution played a role in the tragic death of nine-year-old Ella Adoo-Kissi-Debrah seven years ago. pic.twitter.com/24x76vsw7y

— Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) December 16, 2020

