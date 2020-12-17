В Лондоне загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти 9-летней девочки, — Fox News

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В Лондоне загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти 9-летней Эллы Кисси-Дебрах

В Лондоне 9-летняя Элла Кисси-Дебрах, которая умерла в 2013 году, стала первым человеком в Великобритании, у которого загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Экологи надеются, что данный инцидент привлечет внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха. Сообщается, что Элла Кисси-Дебрах страдала тяжелой гиперсекреторной астмой, что часто приводило к остановке сердца или судорогам.

15 февраля 2013 года у нее случился приступ астмы, что привело к остановке сердца. Медицинские работники университетской больницы Lewisham не смогли ничего сделать. Мама Эллы через семь лет после смерти девочки доказала, что официальной причиной смерти является «астма, вызванная чрезмерным загрязнением воздуха».