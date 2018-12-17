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У Путина «отказались» возвращаться в ПАСЕ

Главная » Последние новости » Новости мира » У Путина "отказались" возвращаться в ПАСЕ
 
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Россия сделала важное заявление. Ее делегация оказывается от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы. Они надеются, что участники одумаются.

Об этом сообщил Вячеслав Володин, который занимает должность председателя российской Государственной думы, информирует enovosty.com/news.

С его слов стало известно, что ПАСЕ стали заложниками таких стран, как Польша, Украина, а также стран Балтии. Кроме этого, их активно поддерживают делегации США и Великобритании. Володин считает, что этот блок фактически навязывает мысли всей Парламентской ассамблеи. Политик уверен, что коллеги в ассамблеи Совета Европы виновны в том, что у них сложились неправильные отношения.

Председатель российской Государственной думы подчеркнул, что эти страны думали, что смогут закрыть рот любому государству. И добавил, что еще за участие в Парламентской ассамблее страна должна платить деньги. Он заявил, что Российская Федерация не хочет возобновлять уплату членских взносов в бюджет Совета Европы.

Ранее сообщали, что в январе следующего года в Парламентской ассамблее Совета Европы скорее всего должны пройти дебаты «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности».

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Автор: Катерина Лукьянчук
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