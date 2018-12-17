The New York Times: Россия медленно «душит» украинский порт

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт

Закрыть Отправить

Мариуполь сейчас находится в центре ожесточенной борьбы между Россией и Западом за будущее Украины и соблюдение международных правил судоходства. Своими действиями Россия препятствует торговле и «душит» украинский порт

Отголоски линии фронта, находящегося недалеко от города Мариуполь, до сих пор дают о себе знать дребезжанием стеклами в окнах. Однако в настоящее время жителей города и граждан Украины больше беспокоит не приглушенный шум спорадических боев на окраинах, а тревожное затишье, охватившее мариупольский порт после того, как Россия захватила три украинских военных судна и 24 моряка, что привело к ограничению судоходства, — сообщает Эндрю Хиггинс в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

«Это не шутка. Это не голливудский фильм. Это очень серьезная ситуация”, — сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время недавнего визита в Мариупольский порт на Азовском море.

Читайте: РФ делает серьезные провокации в сторону украинских ВМС вблизи Мариуполя

Мариуполь сейчас находится в центре ожесточенной борьбы между Россией и Западом за будущее Украины и соблюдение международных правил судоходства. Некоторые эксперты считают, что Россия своими действиями пытается изменить существующие нормы и правила судоходства в Азовском море, как это сделал Китай в Южно-Китайском море.