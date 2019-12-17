Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как борода может изменить мужчину до неузнаваемости

Все фото »

Новости мира

17.12.2019 г.
21:21Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
20:11Германия выслала российского шпиона, который пытался вербовать влиятельных политиков
19:55Associated Press: Мировые фондовые индексы начали падать
18:57В США успешно прошло испытание судно Future Freedom USS St. Louis (ВИДЕО)
18:39Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители
17:43Россияне стали хуже питаться из-за падения доходов населения
15:04В Кремле "форсируют" белорусское направление, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

16.12.2019

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Украина призывает США назначить нового спецпредставителя вместо Волкера, в нашей стране разрешат иметь два паспорта, а президент предложил новый вариант ...
16.12.2019

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Одобрение более чем двумя третями Палаты представителей США санкций против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2», вызвало смешанные ...
13.12.2019

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2
Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения ...

Последние новости

17.12.2019 г.
21:27 СБУ разоблачила группировку вымогателей, которые терроризировали столичных коммерсантов
21:21 Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
21:20 Под Киевом устроили драку со стрельбой из-за грязного грузовика
21:13 Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти вдвое
20:51 В Украине изобретатели будут зарабатывать в 10 раз больше
20:47 Нацбанк хочет упорядочить рынок недвижимости: для чего это нужно
20:11 Германия выслала российского шпиона, который пытался вербовать влиятельных политиков
19:55 Associated Press: Мировые фондовые индексы начали падать
19:41 "Путин заманивает Зеленского в ловушку: Портников предупредил об угрозе Минска-3
19:16 На украинских таможнях запускают новые сканеры
18:57 В США успешно прошло испытание судно Future Freedom USS St. Louis (ВИДЕО)
18:39 Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители
18:30 В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд
18:18 Минфин снизил до исторического минимума ставку доходности по ОВГЗ
17:59 Нацполиция поймала "на горячем" преступников, пытавшихся ограбить элитный дом (ФОТО)
17:43 Россияне стали хуже питаться из-за падения доходов населения
17:17 Милованов рассказал, почему не уменьшаются цены на потребительские товары
16:52 Стало известно, почему выгодно приобретать ОВГЗ
16:42 Украинская земля - это наш Сталинград. Мы не отдадим ее Соросу, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
16:30 Фиксированное количество депутатов в Верховной Раде - это неверный путь, - Даниил Богатырев
16:28 Машина-альпинист: Эверест покорил первый электромобиль
16:19 "Слуга народа" Холодов продолжает атаковать рынок табачных изделий, который на днях был стабилизирован при участии президента
16:10 Британский ученый определил самые опасные алкогольные напитки
15:59 Украинская банковская система устойчива к рискам
15:38 КСУ признал конституционным законопроект о “300 депутатах в Раде”
15:17 Queen порадовала поклонников новым клипом на песню Тhank God it's Christmas
15:11 Несмотря на протесты, земельной реформе быть! У нас хватит сил ее отстоять, - Никита Потураев (ВИДЕО)
15:04 В Кремле "форсируют" белорусское направление, - Злой Одессит
15:00 В Сети смеются над наглой кошкой, ездящей на свинье (ВИДЕО)
14:40 Опасен для жизни: Tesla Cybertruck могут не допустить на европейский рынок
14:29 Аграрный комитет Верховной Рады собрался на экстренное закрытое заседание, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
14:20 Ученые выяснили, для чего на самом деле предназначались каменные истуканы на острове Пасхи
14:00 Истребителю F-35 Joint Strike Fighter придумали новое назначение на поле битвы
13:57 Протест - это право людей выйти и отстоять свою позицию, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
13:54 В Украине ожидается 15-градусное тепло, - синоптик
13:46 Стычки возле Рады. Стало известно о пострадавших
13:41 Локальная цель ясна: Зеркаль рассказала, зачем Путин блефовал в Париже
13:40 Кейт Миддлтон поделилась подробностями, как принц Уильям ухаживал за ней в университете
13:32 В нынешней версии закон об игорном бизнесе - это чисто лоббистский закон», - Александр Дубинский (ВИДЕО)
13:24 Как сохранить здоровье глаз вcем, кто работает за компьютером - офтальмолог
13:20 Эфемерная легитимизация “ЛНР” и “ДНР” в ПАСЕ, - "Злой одессит"
13:20 Стало известно, как продвигается строительство первого в Киеве "теплого" тротуара (ФОТО)
13:15 Борьба Путина за власть на дне моря, - Frankfurter Rundschau
13:11 В Украине принят закон о Пласте и скаутских организациях
13:10 World Architecture Festival: Определено лучшее здание 2019 года
13:04 Комитет ВР отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса
13:00 В США на трассе обнаружили брошенный и полностью разбитый суперкар Lamborghini (ВИДЕО)
13:00 Под Радой начинается земельный майдан, на улицах Киева разгораются столкновения с полицией (ВИДЕО)
12:45 Владимира Кличко могут признать лучшим боксером десятилетия
12:45 Американские военные в действии: 11 лучших снимков за 2019 год (ФОТО)
12:25 Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни
12:23 Для украинских самолетов закупили некачественные детали на 15 миллионов, – СБУ
12:20 Смертельное ДТП: на Черниговщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус
12:15 Свежее обновление браузера Chrome уничтожило данные пользователей
12:03 В Украине бензин должен подешеветь на 2 гривны, - Гончарук
12:00 В киевском метро из-за сбоя в работе турникетов образовалась серьезная давка (ФОТО)
11:56 В США арестовали министра за лёгкий шлепок чуть ниже спины
11:49 В Украине стало больше безработных
11:34 На юг США обрушились мощные торнадо: разрушены десятки домов, есть пострадавшие (ВИДЕО)
11:32 ІТ-рынок в Украине: У кого больше всех и на сколько выросли зарплаты за год
Все новости »

Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители из-за заключения торгового соглашения между США и Китаем. Об этом сообщает Джессика Ресник-Аулт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 подорожали на 12 центов или на 0,2% до 65,34 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на светлую нефть WTI увеличилась на 0,14 доллара и составила 60,21 доллара за баррель.

Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

В 2019 году стоимость нефти марки Brent увеличилась со стоимости 61,08 долларов до 65,34 долларов за баррель. По мнению экспертов, этому способствовали ограничения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, которые в этом месяце согласились снизить поставки еще на 500 000 баррелей в день.

Читайте: Лукашенко выступил с резкими обвинениями в адрес России


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 136

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Все статьи


Читайте также

В Нафтогазе объяснили, почему не падают цены на газ
 В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения
Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины
 Что больше всего подорожало и подешевело в Украине
Гончарук рассказал о перспективах снижения тарифов на газ
 Лукашенко выступил с резкими обвинениями в адрес России
Рынок нефти оказался под ударом нигерийских "пиратов", - Злой Одессит
 Associated Press: Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

Армия

Бронеавтомобиль Panhard GD VBL (Франция)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Rafale (Франция)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
КЛИЧКО
Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Николай
ЛАГУН
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В заброшенном гараже обнаружили редкий Chevrolet Corvette с советскими документами (ФОТО) (3814)

На топливном рынке Украины грядет революция: чем хотят заправлять машины (3395)

В Сети смеются над наглой кошкой, ездящей на свинье (ВИДЕО) (2882)

Локальная цель ясна: Зеркаль рассказала, зачем Путин блефовал в Париже (2615)

В США на трассе обнаружили брошенный и полностью разбитый суперкар Lamborghini (ВИДЕО) (2137)

Водителям рассказали о самых распространенных ошибках при прогреве автомобиля зимой (2119)

ІТ-рынок в Украине: У кого больше всех и на сколько выросли зарплаты за год (2060)

В Украине бензин должен подешеветь на 2 гривны, - Гончарук (1713)

Стало известно, как продвигается строительство первого в Киеве "теплого" тротуара (ФОТО) (1713)

Хакер следил за 8-летней девочкой, взломав Ring камеру (ВИДЕО) (1636)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (8127)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7285)

"На правах рекламы – будни Донецка": сеть шокировали зарплаты в "ДНР" (6636)




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс



help


bigmir)net TOP 100

 