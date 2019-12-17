Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители Reuters: Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

Закрыть Отправить

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания роста спроса на энергоносители из-за заключения торгового соглашения между США и Китаем. Об этом сообщает Джессика Ресник-Аулт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 подорожали на 12 центов или на 0,2% до 65,34 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на светлую нефть WTI увеличилась на 0,14 доллара и составила 60,21 доллара за баррель.

В 2019 году стоимость нефти марки Brent увеличилась со стоимости 61,08 долларов до 65,34 долларов за баррель. По мнению экспертов, этому способствовали ограничения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, которые в этом месяце согласились снизить поставки еще на 500 000 баррелей в день.

Читайте: Лукашенко выступил с резкими обвинениями в адрес России