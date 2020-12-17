Байден продолжит использовать любимое «оружие» Трампа, — Reuters
По словам анонимных источников, Байден продолжит использовать в своей политике такой инструмент, как санкции
Джо Байден продолжит использовать любимое «оружие» президента СЩА Дональда Трампа — санкции. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Когда Байден вступит в должность 20 января, ожидается, что он будет решать, какие санкции оставить, какие отменить, а какие расширить. Пересмотренная стратегия будет разработана с помощью широкого анализа программ санкций, который начнется сразу после инаугурации Байдена, сообщили анонимные источники. «Это не будет политикой отхода от санкций или резким усилением санкций. Это будет корректировка в использовании инструмента санкций», — сказал человек, приближенный к команде Байдена.
Среди первых шагов Байдена может быть отмена санкций, введенных Трампом в отношении должностных лиц Международного уголовного суда.
Бass="tag" href="https://enovosty.com/tag/sankcii" target="_blank">айден также может присоединиться к санкциям Великобритании и Европейского союза против россиян из-за отравления Алексея Навального. Команда Байдена пока не предоставила никаких официальных комментариев.