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Байден продолжит использовать любимое «оружие» Трампа, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Байден продолжит использовать любимое "оружие" Трампа, - Reuters
 
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По словам анонимных источников, Байден продолжит использовать в своей политике такой инструмент, как санкции

Джо Байден продолжит использовать любимое «оружие» президента СЩА Дональда Трампа — санкции. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Когда Байден вступит в должность 20 января, ожидается, что он будет решать, какие санкции оставить, какие отменить, а какие расширить. Пересмотренная стратегия будет разработана с помощью широкого анализа программ санкций, который начнется сразу после инаугурации Байдена, сообщили анонимные источники. «Это не будет политикой отхода от санкций или резким усилением санкций. Это будет корректировка в использовании инструмента санкций», — сказал человек, приближенный к команде Байдена.

Среди первых шагов Байдена может быть отмена санкций, введенных Трампом в отношении должностных лиц Международного уголовного суда.
Бass="tag" href="https://enovosty.com/tag/sankcii" target="_blank">айден также может присоединиться к санкциям Великобритании и Европейского союза против россиян из-за отравления Алексея Навального. Команда Байдена пока не предоставила никаких официальных комментариев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1451

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