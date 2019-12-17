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Associated Press: Мировые фондовые индексы начали падать

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Мировые фондовые индексы начали падать после стремительного роста на прошлой неделе

Мировые фондовые индексы начали снижаться на фоне новостей по соглашению о Brexit. Об этом сообщает Юрий Кагеяма в Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Немецкий DAX упал на 0,7% до 13 315, французский CAC 40 снизился на 0,2% до 5 972, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,1% до 7 509. Фьючерсы на индекс Dow упали на 0,1% до 28 231, а фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1% до 3197.

Associated Press: Мировые фондовые индексы начали падать

Трезвая оценка будущего Brexit несколько ослабила приподнятое настроение инвесторов. После результатов британских выборов инвесторы стали обеспокоены сообщениями о том, что Борис Джонсон хочет принять закон, согласно которому Великобритания должна покинуть ЕС до 31 января 2020 года, а переходной период продлится 11 месяцев и закончится 31 декабря 2020 года

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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