Американские военные в действии: 11 лучших снимков за 2019 год (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские военные в действии: 11 лучших снимков за 2019 год (ФОТО) Американские военные в действии: 11 лучших снимков за 2019 год (ФОТО)

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Американские военные ежедневно публикуют сотни фотографий и видео с учений и миссий по всему миру.

Американские военные, несмотря на мощный рост соперников, остаются непревзойденной военной силой с более чем 2 миллионами действующих и резервных войск, готовых защищать родину и американские интересы за рубежом, информирует enovosty.com/news.

Businessinsider пересмотрел тысячи фотографий военных в действии и выбрал самые лучшие.

Моряк Маркус Уайт из Сан-Диего 30 июня 2019 года стоит на борту ракетного крейсера класса Ticonderoga USS Chancellorsville (CG 62) в Филиппинском море.

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Национальная гвардия штата Вайоминг C-130 во время учебной миссии зажигает ракеты над Объединенным учебным центром Кэмп-Гернси, 24 сентября 2019 года.

Три Super Hornets F/A-18E, назначенные на эскадрилью Knighthawks of Strike Fighter (VFA) 136 с военно-воздушной станции (NAS), летают над Тихим океаном 7 марта 2019 года после завершения учебной миссии.

Морские пехотинцы используют пожарный шланг для тушения пожара во время учений по поджогу на станции морской пехоты Футенма в Окинаве, Япония, 25 января 2019 года.

Ракетный эсминец USS Gridley (DDG 101) стреляет из 5-дюймовой пушки Mark 45 во время учений с боевой стрельбой в Норвежском море 22 ноября 2019 года.

Капрал Хуан Васкезнинко из корпуса морской пехоты Лэнс обеспечивает безопасность во время обучения набору малых лодок в базовом лагере морской пехоты Пендлтон, Калифорния, 10 сентября 2019 года.

Strike Eagle F-15E заправляется с помощью 908-й экспедиционной воздушной заправочной эскадрильи KC-10 Extender в поддержку операции «Непоколебимая решимость», 17 марта 2019 года.

Три вертолета MH-60R Sea Hawk строят морскую дамбу на военно-морском аэродроме Джексонвилль, 13 июня 2019 года.

Армейские десантники прыгают с вертолета CH-47 Chinook над зоной высадки Bunker на полигоне Графенвёр, Германия, 14 августа 2019 года.

Бомбардировщик ВВС B-2, два Королевских F-35 Lightning II и два Eagles F-15 летят в строю за KC-135 Stratotanker во время учебного полета над Англией, 16 сентября 2019 года.

Военнослужащий выпрыгивает из самолета MV-22B во время тренировки с парашютом в районе боевых действий корпуса морской пехоты, Гавайи, 13 августа 2019 года.