ВВС США отправили на Гуам целую эскадрилью самолетов F-22 Raptor

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Согласно недавнему пресс-релизу, самолеты F-22 Raptor ВВС США вошли в состав 1-го истребительного авиаполка, дислоцированного на базе ВВС Андерсен, Гуам.

Истребители, входящие в состав 1-го истребительного авиаполка, и связанный с ним персонал 94-й истребительной эскадрильи летчиков, разместились на базе ВВС Андерсен, Гуам, для выполнения миссий в западной части Тихого океана с союзниками и совместными партнерами, информирует enovosty.com/news.

F-22 Raptors будут продолжать оказывать поддержку Тихоокеанскому командованию США (USPACOM) в выполнении обычных миссий стратегического сдерживания и региональных тренировок. Включение F-22 в операции PACOM демонстрирует способность ВВС объединить уникальные возможности с региональными союзниками и партнерами в различных частях мира.

F-22 — это трансформируемый боевой самолет, который может избегать обнаружения противником, летать на сверхзвуковой скорости. Он также обладает высокой маневренностью и обеспечивает объединенным силам беспрецедентный уровень комплексной ситуационной осведомленности.

Как отмечается на веб-сайте ВВС США, самолет F-22, критически важный компонент Глобальной ударной группы, предназначен для быстрого и удаленного проецирования господства в воздухе и нейтрализации угроз, которые пытаются закрыть доступ для ВВС США, армии, флота и Корпуса морской пехоты. F-22 не может сравниться ни с одним известным или находящимся в разработке истребителем.

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Источник: Defence-blog