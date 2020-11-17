РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

17.11.2020 г.
14:00Битва вакцин: Moderna обвалила акции Pfizer
13:00ВВС США отправили на Гуам целую эскадрилью самолетов F-22 Raptor
12:59В Гренландии обнаружили загадочную подземную реку
12:49Война в Афганистане еще не закончена: НАТО и Пентагон хотят довести "бой до конца"
12:28Американские военнослужащие защищают нефтяные месторождения в Сирии (ФОТО)
11:48ВМСУ модернизируют катера "Айленд"
10:58У берегов Италии пробудился мощный вулкан (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

15.11.2020

Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт

Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Война в Нагорном Карабахе, по крайней мере, пока что остановлен, и это есть хорошо, хотя бы потому, что прекратился поток бессмысленного братоубийства ...
13.11.2020

Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины

Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины
Джо Байден дважды пытался стать полноценным хозяином Белого дома. Однако выиграть президентские выборы и стать 46-ым президентом Соединенных Штатов Америка ...
11.11.2020

Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко

Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Мир меняется, но не в том направлении, о котором грезили фантасты прошлого и которое прогнозировали авторитетные эксперты лет 30–40 назад. Одной из ...

Последние новости

17.11.2020 г.
14:20 Мутации COVID-19 происходят ежесекундно, - украинский врач
14:19 Свой вариант COVID-19: В России зародилась новая мутация коронавируса
14:09 Рада не захотела отменить карантин выходного дня
14:00 Битва вакцин: Moderna обвалила акции Pfizer
13:00 ВВС США отправили на Гуам целую эскадрилью самолетов F-22 Raptor
12:59 В Гренландии обнаружили загадочную подземную реку
12:49 Война в Афганистане еще не закончена: НАТО и Пентагон хотят довести "бой до конца"
12:30 Больным COVID-19 должны предоставлять помощь без декларации с семейным врачом, – Степанов
12:28 Американские военнослужащие защищают нефтяные месторождения в Сирии (ФОТО)
12:08 Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов (ФОТО)
12:00 В Киеве активизировались вандалы: уже несколько дней автомобили обливают кислотой (ВИДЕО)
11:58 "Неправильный цвет": cтало известно, за что будут штрафовать водителей
11:48 ВМСУ модернизируют катера "Айленд"
11:37 Если при COVID-19 уровень гемоглобина сильно падает, то аппараты ИВЛ практически бесполезны - исследование
11:28 В Европе презентовали первый электромобиль из пластика (ВИДЕО)
10:58 У берегов Италии пробудился мощный вулкан (ВИДЕО)
10:29 В Украине поставлено рекордное число диагнозов COVID-19 за сутки
10:08 В оккупированном Симферополе сокращают подачу воды
09:58 Археологи обнаружили роскошный дом императора Калигулы
09:18 Названы самые надежные автомобили
08:48 В столице голые парни пробежались по подземному переходу (ВИДЕО)
08:18 Армия США получила первых роботов-разведчиков (ФОТО)
08:00 Honda собирается представить новый электрический кроссовер: каким он будет
07:45 Медики дали советы, как избавиться от опасного последствия COVID-19
07:41 В Канаде изобрели шлем для защиты от COVID-19
07:30 США представили концепты танков будущего, которые могут сменить M1 Abrams
07:15 Украину накроет морозная погода со снегом и дождями, - синоптики
07:00 Украинским водителям объяснили, как отменить штраф, зафиксированный с помощью TruCAM
06:48 В ООН заявили о новой угрозе из-за COVID-19
06:22 Шмыгаль рассказал о пользе карантина выходного дня
06:02 В Харькове в школе нашли колбы с боевым ядом
16.11.2020 г.
23:20 В США обнаружили тайную коллекцию редких довоенных авто: впечатляющие находки (ФОТО)
22:19 Каждый проигрывает по-своему: Ёлкин метко изобразил Трампа и Лукашенко
22:03 "По факту компенсации мы не увидели и льготных кредитов нет", - Алексей Дорошенко прокомментировал обещания властей помочь бизнесу
21:55 Netflix выпустил новый сезон сериала "Корона": Сеть взорвалась ненавистью к принцу Чарльзу и Камилле
18:16 Трамп может сесть за решетку, когда не будет президентом, - СМИ
17:49 Moderna заявила о 95% эффективности вакцины от COVID-19
16:50 У Кремля появилось "окно возможностей" для усиления войны в Украине, -Atlantic Council
16:26 "Хорошая новость": Франция преодолела вторую волну коронавируса
16:18 Украинцам пересчитают зарплаты. Как повысят?
16:04 Отключат от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко
15:28 Часть украинцев в 2021 ждёт неприятный пенсионный "сюрприз"
15:00 Украинцам пояснили, что делать при скачках температуры во время COVID-19
15:00 Германия заказала еще больше боевых самолетов Eurofighter Typhoon
14:58 Санду рассказала, чей Крым
14:35 Первые заявления президента. Майа Санду рассказала об отношениях с Украиной
14:23 В Чехии - рекордно низкий показатель заражения COVID-19. Что помогло?
14:18 Есть только два варианта: В КМУ назвали единственную альтернативу карантина выходного дня
14:13 Карантин выходного дня: Сколько потеряли рестораны в первый "закрытый" уикенд
13:26 Но фоне новых лиц даже Кучма, Кравченко, Кирпа кажутся титанами мысли, - Ирина Гаврилова
13:06 Есть три политических тренда, поясняющие рост рейтинга ОПЗЖ Медведчука, - Зубченко
13:04 Ученые нашли продукт, помогающий эффективно бороться с COVID-19 - исследование
13:00 Армия США показала, как выглядят прибывающие в Европу 70 тонн "Свободы" (ВИДЕО)
12:58 В Корее испытали летающее такси (ФОТО)
12:46 Последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS
12:09 ВВС США официально сообщили об использовании роботов-собак в патрулировании (ФОТО)
11:38 Украина может снова закрыть все границы
11:26 "Протесты против карантина": Шмыгаль сделал важное заявление
10:58 Европейские акции продолжают расти, - Reuters
10:44 В Харькове заметили роскошный спорткар (ФОТО)
Все новости »

ВВС США отправили на Гуам целую эскадрилью самолетов F-22 Raptor

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США отправили на Гуам целую эскадрилью самолетов F-22 Raptor
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно недавнему пресс-релизу, самолеты F-22 Raptor ВВС США вошли в состав 1-го истребительного авиаполка, дислоцированного на базе ВВС Андерсен, Гуам.

Истребители, входящие в состав 1-го истребительного авиаполка, и связанный с ним персонал 94-й истребительной эскадрильи летчиков, разместились на базе ВВС Андерсен, Гуам, для выполнения миссий в западной части Тихого океана с союзниками и совместными партнерами, информирует enovosty.com/news.

F-22 Raptors будут продолжать оказывать поддержку Тихоокеанскому командованию США (USPACOM) в выполнении обычных миссий стратегического сдерживания и региональных тренировок. Включение F-22 в операции PACOM демонстрирует способность ВВС объединить уникальные возможности с региональными союзниками и партнерами в различных частях мира.

F-22 — это трансформируемый боевой самолет, который может избегать обнаружения противником, летать на сверхзвуковой скорости. Он также обладает высокой маневренностью и обеспечивает объединенным силам беспрецедентный уровень комплексной ситуационной осведомленности.

Как отмечается на веб-сайте ВВС США, самолет F-22, критически важный компонент Глобальной ударной группы, предназначен для быстрого и удаленного проецирования господства в воздухе и нейтрализации угроз, которые пытаются закрыть доступ для ВВС США, армии, флота и Корпуса морской пехоты. F-22 не может сравниться ни с одним известным или находящимся в разработке истребителем.

Читайте: ВПС США відправили на Гуам цілу ескадрилью літаків F-22 Raptor

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 710

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины
Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Все статьи





Читайте также

ВПС США відправили на Гуам цілу ескадрилью літаків F-22 Raptor
 ВВС США получили первые вертолеты HH-60W Jolly Green II
Стало известно, кто разработает истребитель шестого поколения для ВВС США
 Выведенный из арсенала ВВС США F-117 сфотографировали с близкого расстояния (ФОТО)
ВВС США отправили истребители F-16C Fighting Falcon в Саудовскую Аравию
 ВВС США обнародовали характеристики гиперзвуковой ракеты ARRW
ВВС США показали, как будет выглядеть истребитель шестого поколения

Армия

Гранатомет РГ-1 "Поршень"
Беспилотный летательный аппарат Aladin (Германия)
Самолет штурмовик A-50 Golden Eagle (Южная Корея)
Противотанковая управляемая ракета «Альта»
Вся армия    >>

Персоны

Кагаловский
Константин
Канделаки
Тина
Фридман
Михаил
Грынив
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Шариковы с железной дороги

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

У Чорнобильському заповіднику знайшли гриби рекордних розмірів (ФОТО) (10036)

Фото дня: Дональд Трамп и Джо Байден со своими женами Меланией и Джилл (9660)

Карпати засипало снігом: в Мережі з'явилися вражаючі кадри гір, що "потонули" в снігу (ФОТО) (7355)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 